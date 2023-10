Hannah Diamond / Perfect Picture

La línea que separa realidad de ficción ha sido uno de los temas recurrentes en el trabajo de PC Music. En este sentido era representativo el single ‘Hey QT’, que, producido por A.G. Cook y SOPHIE, daba a conocer a una pop star imaginaria, QT, que promocionaba una bebida energética también inventada.

Entre las artífices de aquella icónica portada se encuentra Hannah Diamond, diseñadora visual, cantante y productora que también se cuenta entre las figuras emblemáticas del sello británico. En su segundo disco, ‘Perfect Picture’, Diamond vuelve a confundir realidad y ficción, por ejemplo, enamorándose de una fotografía en el monísimo tema titular, de producción más naíf imposible; o imaginando en ‘Lis Sync’ que es pop star, desde su habitación.

- Publicidad -

Es la misma habitación que aparece retratada en la portada de ‘Poster Girl’, la que llamaba la atención de Zara Larsson por el parecido con la cubierta de su último disco. En ‘Perfect Picture’, Diamond ha querido rendir homenaje a esa adolescente soñadora que se empapaba de cultura pop, y que terminó influyendo a toda una generación de artistas de hyperpop gracias a su trabajo visual.

El tema ‘Poster Girl’ sublima el concepto de ‘Perfect Picture’ con una excitante mezcla de bubblegum-pop e hyperpop que suena de lujo. Es gran responsable del magnífico sonido de ‘Perfect Picture’ nada menos que David Gamson, quien, además de tocar en la mítica banda de los 80 Scritti Politti, ha trabajado con superestrellas como Kesha, Kelly Clarkson o Jessie J, entre otras. Precisamente, ‘Want You to Know’ se basa en una antigua maqueta de Kesha y la autora de ‘Tik Tok’ aparece debidamente citada en los créditos del disco.

- Publicidad -

‘Want You to Know’ es uno de varios midtempos ochenteros incluidos en ‘Poster Girl’, pero además es el mejor de todos. Aquí, y en oros cortes, se nota que Gamson es el productor principal de ‘Perfect Picture’ y a él es fácil atribuir la deuda del álbum con el sonido de los años 80, el de esas baterías que parecían querer abrir mares (‘Perfect Picture’) o el de esos sintetizadores de estilo new wave (‘Lip Sync’) que animan todo el largo. Sin embargo, la sensibilidad futurista de Diamond lo sigue dominando todo, como esa voz permamentemente autotuneada que rara vez suena humana, pero que nunca deja de transmitir una gran vulnerabilidad.

Antiguos colaboradores como A.G. Cook o EASYFUN aparecen por ‘Perfect Picture’ de manera muy puntual, y el disco es claramente el trabajo de dos mentes que se entienden a la perfección. ‘Affirmations’, otro de los singles, es una joya de synth-pop cuya producción vocal es un espectáculo que ni el Circo del Sol; ‘No FX’ es otro buen homenaje a los 80 más grandilocuentes y ‘Staring at the Ceiling’, en realidad el primer single del disco, publicado hace un año, coquetea con el future bass mientras la voz de Diamond se fragmenta en una lluvia de píxeles y efectos de glitch. De nuevo, realidad y ficción se confunden.

Igualmente notorio es que Diamond ha crecido como compositora. Su debut, ‘Reflections’ (2019), era estupendo, pero proporcionalmente las canciones de ‘Perfect Picture’ son mejores. Es verdad que las últimas pistas de la secuencia, como ‘Twisted’, pecan de estirar las mismas ideas demasiado, pero en general todas mantienen un muy buen nivel. Entendido como homenaje al pop kitsch que ella siempre ha reivindicado, ‘Perfect Picture’ es una agradecida escucha, un estupendo disco de pop que funciona más allá del homenaje. Será uno de los lanzamientos finales de PC Music.