Hannah Diamond, icono de la PC Music, y Zara Larsson, estrella del pop conocida por su éxito ‘Lush Life’, entre otros, no habían cruzado caminos. Hasta ahora. Hannah publica nuevo disco el 6 de octubre, ‘Perfect Picture’, y su último avance ha llamado la atención de Zara, pues comparte título y una estética visual sospechosamente similar a la de su disco de 2021, ‘Poster Girl‘. El single de Hannah se llama así, ‘Poster Girl’, y su portada es la que veis sobre estas líneas.

Zara se había tomado el parecido de manera personal, afeando a Hannah -en un mensaje ya borrado- el aparente plagio. Hannah, que, además de cantante, es fotógrafa y diseñadora visual, pues ha trabajado con artistas como Charli XCX y con diversas marcas, siendo parte clave de toda la estética de PC Music, se ha visto obligada a desmentirlo.

En un mensaje de Instagram, Hannah reconoce que la portada y el título de su single ‘Poster Girl’ «solapan» con las del disco de Zara, pero considera que en realidad el trabajo de Zara estaba previamente inspirado en la estética de PC Music. «Las imágenes que yo y mis compañeros en PC Music creamos fueron pioneras y están muy presentes en la cultura popular hoy en día», comenta. «Es una estética que abraza aquello que solía considerarse plástico, falso, demasiado comercial, demasiado camp o kitsch. (Una celebración) de esas imágenes perfectas, retocadas y brillantes. Las visuales de mi nuevo álbum son una vuelta a las visuales que hice al comienzo de mi carrera porque con este álbum quería cerrar círculo. Sigo siendo aquella chica en su habitación, pero he madurado».

Hannah apunta que la portada de su single ‘Poster Girl’ se basa en la realidad: «Mi habitación es fundamental en mi trabajo como artista. Al igual que la música e imágenes que creo, es un autorretrato íntimo. Es un lugar de creación e inspiración y es una temática clásica de estrella pop. La habitación en mi imagen fue creada con mi habitación real como referencia, de la misma manera que el concepto de mi video ‘Hi’ era explorar la trayectoria (que emprendo) desde mi habitación hasta (que me convierto en) estrella pop».

Diamond añade que en su nuevo disco explora «el concepto de feminidad y sus diversas expresiones en la cultura popular» y aclara que con él ha querido «desentrañar todos los elementos de mi música y fotografía que desde 2013 me han llevado a donde estoy ahora». ‘Perfect Picture’ es, en palabras de Diamond, «una celebración del trabajo que he creado, y que tanto ha influido en la estética del pop underground y mainstream actuales».

En un comentario, Zara da la razón a Hannah y reconoce que no estaba familiarizada con el trabajo previo de Diamond, y «aunque yo no te tenía en mi moodboard personal, después de haber investigado tu trabajo, puedo ver que los fotógrafos con los que trabajé seguramente sí».

Zara reconoce que «cuando vi la imagen por primera vez me sentí muy triste, porque fue una de las primeras sesiones de fotos que organicé yo misma en la habitación de una amiga, con mucho orgullo y emoción», pero admite que el concepto de la portada de ‘Poster Girl’ es «algo universal». Ella quería «capturar lo que sentía al crecer mientras miraba los pósters en mi pared, esperando algún día ser yo quien está en la pared de alguien», y concluye: ¿No soñábamos todos con ser estrellas del pop en nuestras habitaciones cuando éramos niños?» Y colorín, colorado…

Why? Despite what you might think I don’t like to fuss and fight at all. I felt offended and sad because I didn’t know about her work. Now I do, now I know that she’s literally an icon like hello? Sometimes deleting is the right thing to do. Might delete this too later https://t.co/cW5Ir68AVq

— Zara Larsson (@zaralarsson) September 13, 2023