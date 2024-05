Vuelve The The tras 25 años con nuevo disco

The The vuelve tras 25 años. El grupo de post-punk y new wave liderado por Matt Johnson, autor del que muchos consideran uno de los mejores discos de los años 80 e incluso de la historia, ‘Soul Mining’, publicará un nuevo disco llamado ‘Ensoulment’ el próximo 6 de septiembre.

Se trata del primer disco de The The en casi tres décadas: el último álbum de The The se editó en el año 2000 bajo el título de ‘NakedSelf’.

La formación actual de The The se compone, además de Johnson, de James Eller al bajo, DC Collard a los teclados, Earl Harvin a la batería y Barrie Cadogan a la guitarra. Johnny Marr volvió a The The en 2017 pero no ha participado en la creación de este nuevo disco.

El primer adelanto de ‘Ensoulment’ es ‘Cognitive Dissident’, el reptante y oscuro tema que abrirá el largo. Así queda el tracklist:

01 Cognitive Dissident

02 Some Days I Drink My Coffee By The Grave Of William Blake

03 Zen & The Art Of Dating

04 Kissing The Ring Of POTUS

05 Life After Life

06 I Want To Wake Up With You

07 Down By The Frozen River

08 Risin’ Above The Need

09 Linoleum Smooth To The Stockinged Foot

10 Where Do We Go When We Die?

11 I Hope You Remember (the things I can’t forget)

12 A Rainy Day In May