Melody, a por el público infantil versionando a Xuxa

Es la hora, es la hora de que escuchemos un nuevo single de Melody, aunque, francamente, descubrir que ‘ILARIE’ es una mera versión de Xuxa y no una adaptación reenfocada de alguna manera -aunque el resultado fuera un desastre- ha sido toda una decepción. Lo peor que se puede decir de una canción es que provoque indiferencia, y eso es lo único que inspira este ‘ILARIE’ adaptado al electro-dance más chusco.

Ahora que Jennifer Lopez vuelve a las listas con ‘On the Floor’ gracias a un placement televisivo, Melody compite con ella por reimaginar un clásico brasileño de la manera menos motivadora posible. Parece que la razón de ser de ‘ILARIE’ sea que Melody recupere al público infantil que la encumbró a principios de los 2000 con éxitos como ‘El baile del gorila’ o ‘Pata negra’, aunque también servirá a la diva para rellenar repertorio en los conciertos de su actual gira sin necesidad de comerse la cabeza escribiendo una canción original. Al menos, el single ‘Alarma’ es bastante reciente.

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Pero la cover de ‘ILARIE’ es producto simple y llanamente de la nostalgia pop más prefabricada. Salvo la producción enfocada a un estilo electro garrafero -con algunos destellos de funk brasileño honrando a la autora-, la melodía y la letra originales del éxito de 1988 se dejan intactas, incluida la expresión «el show de Xuxa», que suena rara pronunciada por Melody, pero garantiza el reconocimiento inmediato de ese público infantil al que parece ir dirigida esta versión.

El videoclip superpop es bastante elaborado para lo que ofrece la canción, y destaca por su componente retro y colorido, aunque, más allá Melody haciendo bailes de TikTok y posando guapísima, no ocurre mucho más. Aunque algunos han logrado destapar un componente oscuro y macabro detrás del videoclip, descubriendo lo que podría ser la próxima temporada de ‘American Horror Story’. Nos quedamos con esta versión… y con ‘Esa diva‘, como mínimo, en comparación.

