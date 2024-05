Muere Roberta Marrero

Roberta Marrero ha muerto este viernes 17 de mayo, a los 52 años. Según sus editores, ha decidido quitarse la vida, dejando una nota que decía “I love you, all”.

La artista fue muy conocida en la década de los 2000, como DJ en la era del electroclash. En aquella época apareció en la película ‘Descongélate!’ de Dunia Ayaso y Félix Sabroso y publicó un par de discos en solitario, como ‘A la vanguardia del peligro’ (2005).

- Publicidad -

En su última etapa fue más conocida por su obra de arte plástico y como escritora, editando libros como ‘El bebé verde: infancia, transexualidad y héroes del pop’, ‘We Can Be Heroes. Una celebración de la cultura LGTBQ+’ y ’Todo era por ser fuego’. Su último libro de este mismo año ha sido ‘Derecho a cita’.

Hace solo unas semanas aparecía una entrevista suya en El Diario. En ella hablaba de la muerte y de la perdurabilidad en el tiempo.

- Publicidad -

Decía: «Pienso, ahora que voy cumpliendo años, en qué hacer con mis derechos de autor, que ahora no valen nada, pero quién sabe, basta que sea que me muera, para empezar a ser lo más, la gran poeta maldita y de repente estás traducida a 75 idiomas. Así que tengo que pensar a quién se los dejo. También tengo que decidir si quiero que se publique algo después de mi muerte o no. Pienso en Marjorie Cameron, que destruía sus pinturas, en su caso por una cuestión esotérica, e igual eso tendría que hacer yo. Destruirlo todo. Como Marga Gil Roësset, que destruyó su obra justo antes de suicidarse, con 20 años. Sí, exacto. Esa preocupación por perdurar no la tengo, no creo que vaya a suceder».