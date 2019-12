Hannah Diamond / Reflections

Tras despuntar en 2013 con su single con A.G. Cook ‘Pink and Blue’, la diseñadora y cantante londinense Hannah Diamond -una de las caras más visibles del colectivo PC Music junto con SOPHIE y Charli XCX, aunque en algún punto de su carrera se llegara a dudar de su propia existencia- acaba de editar su debut largo, ‘Reflections’, que se compone de varios temas ya conocidos y otros nuevos.

Como ‘Charli‘ de Charli XCX o ‘Pang‘ de Caroline Polachek, ‘Reflections’ es un disco de pop futurista y de producciones presentadas en altísima definición. Pero el debut de Hannah Diamond no es un trabajo épico ni excesivo ni siquiera especialmente ambicioso: se trata de una modesta colección de canciones dedicadas a una ruptura y por tanto llenas de desamor, vulnerabilidad y desasosiego, pero secuenciada con el mismo mimo con el que la artista aborda sus videoclips o todo el arte gráfico que rodea a su música, que ella considera ante todo un “proyecto audiovisual”. Sin ser por tanto una revelación, ‘Reflections’ demuestra que el sonido de PC Music sigue siendo una fuente de música vibrante pese a incluir canciones tan antiguas como ‘Fade Away’ o ‘Make Believe’, publicadas en 2016, mientras como álbum de pop resulta una escucha gratificante en sus 40 minutos de duración, pues cada una de sus canciones tiene siempre algo distinto que ofrecer.

Entre bonitas baladas ambientales como la titular, estilismos trance como los de ‘True’ y otras pistas o incluso sorpresas más hardcore como ‘Concrete Angel’ (una versión de Gereth Emery), además de complejas secciones rítmicas con el peso del acero, mil efectos de distorsión vocales y un autotune extremo que baña la voz de Hannah también en sus momentos más vulnerables, asoma una compositora e intérprete de gran ingenuidad ante las penurias del amor, que canta sus temas con la inocencia de una chiquilla a la que acaban de romper el corazón como lo habría hecho en España cualquier artista del mal llamado “tonti-pop”. Si de hecho en ‘Love Goes On’ Diamond “se duerme al lado del teléfono” esperando esa llamada que nunca llega (“patética y desesperada” que diría Zaida Carmena), en la caribeña ‘The Ending’ intenta engañarse a sí misma para convencerse de que su chico no le ha dejado (“he visto tu mensaje, dices que hemos acabado, pero yo sé cómo eres, y esto no puede haber terminado”).

La melancolía es el centro absoluto de todas las canciones de ‘Reflections’, y el estupendo single ‘Invisible’, que utiliza la melodía del ‘Greensleeves’, una canción tradicional británica del siglo XVII compuesta por el rey Enrique VIII para Anna Bolena, es una suerte de ‘Dancing On My Own’ dedicado a esas veces en que “estás en la discoteca intentando vivir tu vida, y de repente ves a esa persona con la que solías salir acompañada de otra persona, y es como si te hubieras desvanecido de la faz de la tierra” (en ella canta “I was born on my own and I’ll dance on my own”). Entre las sorpresas de ‘Reflections’, las texturas “glitch” de ‘Never Again’ crean adicción en anticipación de su beat final, mientras el silbido de ‘Shy’ es “cheesy” en el mejor de los sentidos. Sin embargo, ‘Fade Away’ sigue siendo el hitazo electropop de Diamond pese a que ‘The Ending’ sea su canción más escuchada en Spotify. Aunque lo mejor de ‘Reflections’ es que no se la echa de menos durante el transcurso del disco, siendo la penúltima pista. Y eso solo puede ser bueno.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Invisible’, ‘Never Again’, ‘The Ending’, ‘Concrete Angel’, ‘Fade Away’

Te gustará si te gusta: Charli XCX, Caroline Polachek, SOPHIE

Escúchalo: Spotify