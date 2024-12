‘Bodhiria‘ está siendo uno de los discos nacionales del año. De hecho, es uno de los 12 nominados a Premio Ruido. Tras unas semanas de lanzamientos de locura absoluta, esta semana lo elegimos Disco de la Semana y tenemos la oportunidad de charlar con Judeline sobre él.

La artista muestra un humor excelente, resulta mucho más divertida de lo que aparenta por su música, y se muestra confiada en el álbum. Ella sabía que tenía un gran «sleeper» entre manos. Tendrá ocasión de mostrarlo en un tour de vértigo que la va a llevar por escenarios de Madrid (Inverfest), Barcelona, Zaragoza, Santiago y prácticamente toda la península, además de festivales como Primavera Sound o Bilbao BBK Live. Detalles, en su web.

- Publicidad -

Tu disco ha llegado al top 3 en su 3ª semana, algo muy inusual. Normalmente se entra alto y luego se baja. Pero esto pinta a «sleeper». ¿Eres consciente de todo esto?

Sí, yo sentía que la dinámica iba a ser así. Siento que es muy buen disco, a mí me gusta mucho, y no soy tan conocida para entrar directo. Sabía que iba a funcionar con el paso del tiempo. Me gusta que se mantenga un poco más.

Dicen que ahora los discos duran 2 días de moda, y no está pasando con el tuyo.

Los artistas somos en parte responsables de eso. Si sacas un disco donde pones todo tu empeño, subes un Stories y no vuelves a hacer nada… Yo estaré meses dando por culo porque estoy muy orgullosa de él (risas).

- Publicidad -

Me llamó la atención, y lo hablé con gente de Universal, que no hiciste promo la primera semana.

No me quería hartar de hacer entrevistas la primera semana. Esos días ya había jaleo, así que hemos separado las cosas en el tiempo.

Dices que no eres tan conocida, pero sí que había cierto hype, ¿no?

Comparado con otros artistas… comparado con Quevedo o Bad Gyal… Siento que se me está empezando a conocer. No soy lo más mainstream del país. Se me está descubriendo todavía.

- Publicidad -

¿Ir a ‘La Revuelta’ sirve para algo?

¡A mí me ha puesto ‘Zarcillos de plata’ en la lista! Además, ese día hubo mucha audiencia. Ni se me pasó por la cabeza que fuera a ser tan grande. Me veo rara, se nota que estoy nerviosa. Tengo ganas de volver a hacer una entrevista normal.



¿Cómo han sido estos dos últimos años para ti?

Lo tengo un poco borroso, si te soy sincera. Han sido muchos estímulos a los que no estoy acostumbrada. He visitado todo el mundo literal, cuando yo no había ido ni a Barcelona ni a Bilbao. He visto muchas ciudades por primera vez. Me ha dado muchas experiencias bonitas que no habría vivido sin mi trabajo. Crecer. He conocido muchísima gente. Cada día me siento más adulta. Empiezo a serlo.

¿Eso es bueno?

Me siento muy empoderada. Cuanto más adulta soy, más feliz soy. Siento que la inexperiencia me frustraba mucho: vivir todo por primera vez, sobre todo los sentimientos. En las primeras veces, todo es muy intenso y eso es algo que me tenía loca perdida. Ahora relativizo un poco las acciones, los conflictos…

Ponme algún ejemplo concreto de algo que te haya agobiado.

Tener mucha inocencia en muchos puntos. Pasar de venir de un pueblo, donde todo es «no hay más salida de aquí», a que pueda salir cualquier cosa en cualquier momento. Ahora tengo más experiencia en el trabajo, y en la parte que no es sólo música. Desde pequeña siempre quería ser la más mayor, desde enana. Y en la adolescencia, mucho más. Ahora que tengo 21, me estoy permitiendo ser una niñata muchas veces, conectar con mi parte infantil. Pero eso me parece parte de ser adulta.

«Cuanto más adulta soy, más feliz soy. La inexperiencia me frustraba mucho»

Y todo esto de la madurez tiene mucho que ver con hacer un disco conceptual, ¿no? Sobre la historia de un álter ego, Ángela, dejando fuera temas como ‘Zahara’ o ‘2+1’.

Más que nada porque un disco es una obra al completo, no es un conjunto de singles, aunque depende de cómo lo vea cada persona. Tenía mucho sentido que hubiera un conjunto, que contara una historia. A la hora de crear es mucho mejor. Tampoco lo he hecho de otra manera, pero me imagino que de otra manera, vas sin dirección.

¿Qué discos históricos con un concepto te han inspirado? En un momento pareció que esto se había pasado de moda.

Todos los discos de los Beatles tienen un sonido concreto, forman parte de la misma atmósfera. Laylow, un trapero francés, tiene un proyecto llamado ‘TrinityVille’, situado en una ciudad futurística extraña y te lleva ahí. ‘El origen de la leyenda’ de Lole y Manuel te cuenta una historia, con elementos parecidos.

«Mi padre me prohibía oír a Melendi, pero ahora me encanta»

¿Cómo te has nutrido de música? ¿Has escuchado mucho R&B? ¿Electrónica? ¿Ha habido etapas?

Como todos los niños, he escuchado mucho lo de mis padres. Mucho Beatles. Mi padre controlaba lo que entraba por mis oídos. Era muy importante para él. Mi madre oía The Police. Oíamos mucha música venezolana, flamenco también. Cuando tomé más conciencia de mí misma, me obsesioné con el flamenco. Alguna vez mi madre y yo fuimos a un tablao en Jerez, y siempre me cuenta que cuando veía a una bailaora, yo no me podía despegar. La imagen de coplera me llamaba mucho la atención. Mi abuela era fan de Lola Flores, de Rocío Jurado… Luego en la adolescencia era más emo, punk, trap como triste, el R&B… En MTV descubrí ‘My Boo’ de Alicia Keys y Usher y me obsesioné.

Has dicho que tu padre controlaba lo que escuchabas. ¿Qué no te dejaba oír?

(risas) Grupos españoles que ahora sí les he cogido el tranquillo: Fito y Fitipaldis, Estopa… Melendi lo tenía prohibidísimo, pero ahora me encanta (risas).

De tu padre viene la incursión venezolana del disco, ‘JOROPO’, un tema más alegre o con más cuerpo, justo hacia la mitad del disco. ¿Por qué lo has situado exactamente ahí?

Para mí representa la rabia después de ‘luna roja’. Tiene más fuerza, rompe un poco en medio y hay un sentimiento intenso. Era importante para mí.

Ahora se habla mucho de recuperar folclore, pero justo del folclore de Venezuela no se habla tanto…

No, y tiene una riqueza cultural increíble. Es la música con que me he criado y he crecido.



Has citado a Lola Flores y Rocío Jurado, pero tu música es más introspectiva, más hacia dentro. Tu interpretación es menos vehemente…

Yo no soy así. Pero la poca fuerza me viene de ahí… Es verdad que soy más introspectiva. Si en un show saco eso, es porque lo imitaba de pequeña. Vocalmente no tenemos nada que ver. Yo soy más metidita…

¿Te puede venir del R&B, que a veces son voces susurradas?

Sí, y de la bossa nova. Me ha influenciado mucho Gal Costa, que es otra cantante metidita: la imitaba todo el rato de pequeña. Y cuando llegó Billie Eilish y todas las cantantes susurraditas… Eso me pilló en mi adolescencia.

Háblame de la producción del disco, sobre todo has trabajado con dos artistas, Tuiste y Mayo. ¿Por qué?

Hice las demos con ellos, aunque otros productores nos han ayudado un montón. Pero ellos ya tenían pillado el sonido el disco, y el disco es de ellos también…

Bueno, creo que es tuyo…

De ellos también, han comprendido mi universo. Cuando no tienes que explicar todo el rato tu idioma, es mucho más fácil trabajar.

Esta historia del álter ego de Ángela, me da la sensación de que habla de una separación a causa de la fama. No está claro, pero creo como que el fondo es ese. ¿Es así?

Escuchando el disco con el tiempo he visto una metáfora como de abandonar algo por ambición o un presentimiento, y arrepentirte después. No iba con esa intención, pero ha acabado así. A veces hago canciones y luego les veo otro significado. Como si hubiera sido una predicción del futuro.

¿Cómo te ves en 5 años?

Bastante posicionada, espabilada. Mujerona. En mi mejor momento. Me imagino muy guapa, muy mujer y muy mayor (NdE: me da la risa)

No tengo por qué decir esto, ¡pero ya eres guapa!

Con 26 años me imagino así como… A medida que me vaya haciendo mayor, me haré más guapa (risas) Porque no he sido guapa de adolescente. Cuando eres adolescente feo, eres adulto guapo. Y cuando has sido guapo toda tu vida, pues…

Me vienen a la cabeza un par de futbolistas, sí…

El guapo de la clase, tú te metes en su Instagram… y es para verlo.

Ahora que nos estamos riendo, ‘Brujería’ también tiene un punto divertido, ¿no?

Sí, pero no la hice de coña. Me apetecía experimentar con mi voz. Siguiendo la melodía, la gente se reía, entonces me di cuenta de que hay un toque cómico. Es parte de mí, y es una cosa que no salía en las canciones. Me pongo como seria en las canciones, y luego yo estoy todo el día de coña.

O sea, era una cosa más de terror…

Para mí era más como la energía de una diosa, poder de mujer, presentimiento. De «estoy loca». Personajillo. Como una elfa, más que algo humorístico.



Háblame de la parte más orgánica del disco: pianos, flautas, músicos… ¿Es todo digital?

«Los Pablos» meten muchos instrumentos que parecen reales, sus producciones son prodigiosas, como la flauta en ‘Brujería’. Eso es tecleando, todo con el ordenador. Por ejemplo Ralphie Choo y Drummie sí que trajeron instrumentos para ‘4 angelitos’… En ‘JOROPO’ hay guitarra flamenca, mi padre ha tocado varias cosas… Pero mayoritariamente son cosas sintetizadas.

¿Sabes cuándo va a salir el disco de rusowsky? ¿Te ha puesto algo?

No tengo ni idea, ojalá que pronto.

¿Qué buscas más en la música: melodía, canción…? Me ha sorprendido lo electrónico que es el disco, onda FKA twigs…

Me divierte más la composición, es donde más estoy conmigo misma y puedo tener un momento de intimidad. Es mi parte favorita. Pero al final es importante cómo suene: la voz, la mezcla… es la clave de que algo suene como suena. Este disco con las mismas melodías y las mismas letras, con otra producción, hubiera sido tan diferente…

‘mangata’ es mi favorita en cuanto a producción. ¿Por qué crees que es?

A mí me lleva a una noche de fiesta en la playa, como de electrónica, como espiritual. Es una noche que nos pegamos los productores y yo, me gusta mucho, se me hace muy mística.



Fuera de este disco, ‘2+1’ hablaba de poliamor, algo no tan habitual en las canciones, aunque cada vez más…

Cada vez hay más porque el amor está cambiando.

¿Qué reacción tuviste con ella?

Es una conversación complicada…

Tengo un podcast donde a veces menciono que soy pareja abierta, para poner un grano de arena y normalizarlo.

¿Pero tu pareja es un chico? (NdE:asiento) Los gays vais tan avanzados con esto…

Sí, pero improvisamos las cosas sobre la marcha, no te creas que tenemos referentes.

Pero está en la conversación, mis amigos me cuentan cosas de sus parejas y van mucho más avanzados. Siento que en las relaciones heterosexuales es todavía tabú. En mi caso, la canción es más bien como una fantasía sexual. Actualmente me costaría mucho. Si ya todo es mega loco, inestable y aleatorio, si tuviera una relación abierta… (risas) Ahora mismo prefiero algo cerrado y tranqui. Pero la fantasía siempre ha estado ahí. Y cuando se dé, pues diré «ya puedo escuchar mi tema»… (risas)

¿Has tenido reacciones muy locas a ‘2+1’?

Sale en conversaciones, me lo dicen mis amigos. Yo no era una consciente de que se ha metido en el lenguaje, al menos, de mi círculo.



En cuanto a reacciones al disco, me imagino que todo el mundo te estará preguntando por el Stories de Rosalía compartiendo tu disco el día de salida. ¿Alguna otra reacción que te haya sorprendido?

Mucha gente que admiro…. Mora me hace ilusión… Con el Stories de Rosalía pegué saltos de alegría. Ella es súper linda, se porta conmigo tan bien… Muchos amigos que admiro. Gente del pueblo, amigos de mi hermano, gente que ha escuchado el álbum y ha considerado que era importante…

¿Cuál es el próximo paso? ¿Lanzarás singles sueltos? ¿Tienes ideado el siguiente disco?

Ahora estoy en momento de hoja en blanco. Hay preocupaciones, inseguridades y ganas, pero yo quiero mantener este disco un ratito.

Está funcionando guay sin el apoyo de la playlist «Exitos España», de la radiofórmula… Parece muy orgánico.

Sí, yo siento que sí. Tengo un equipo atrás haciendo de las suyas, pero siento que está siendo orgánico.

¿También en TikTok?

Sí, la de Duki está yendo muy guay.