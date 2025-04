¿Es ‘Pretty Ugly’ el ‘Anaconda’ de Zara Larsson?

Parte de la redacción evalúa ‘Pretty Ugly’, el nuevo single de Zara Larsson:

«‘Pretty Ugly’ es la típica canción desquiciada que funciona o no. Es muy difícil superar ‘Anaconda‘, pero Zara Larsson aprueba intentando publicar su continuación. El machacón beat es muy parecido, aunque el estribillo de ‘Pretty Ugly’ apunta más a «brat» en espíritu, pues es el típico canto de animadora de instituto que resulta ser una ‘Mean Girl’ sin remedio. ‘Pretty Ugly’ funciona gracias al humor contenido en su composición, en detalles como las notas altas que cierran cada estribillo y también la segunda estrofa; y gracias a que MNEK, como compositor, sabe lo que hace. El gancho «I don’t need an alibi» es infalible. Puede que la idea de Zara Larsson de «comportarse mal» sea ser una chica «annoying» que grita borracha en un bar y, en ese sentido, ‘Pretty Ugly’ nunca podrá ser ‘Anaconda’. Pero el intento es de lo más divertido». Jordi Bardají

«Además de por el título, ‘Pretty Ugly’ me recuerda a ‘Pretty Girls‘, la infravalorada colaboración de Britney con Iggy Azalea. Puede ser por el título, claro, o por el coro, pero también porque, como esa canción, creo que se beneficiaría de atreverse a ir más allá y entregarse del todo. El estribillo y el puente con esos “I don’t need no alibi (pre-pretty ugly) / I can see you’re terrified (still wanna fuck me)” que se repiten son lo mejor de la canción, pero las estrofas, sobre todo la primera, están menos cuidadas, y ya el sobadísimo piano del pre-estribillo es un poco bajón. Es mejor cuanto más se suelta, pero, por lo general, no es tan “messy” como cree, y, aunque recuerda también a ‘I fink u freeky’ se queda lejos de la locura de aquella, acercándose más a unas Fifth Harmony». Pablo Tocino