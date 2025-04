Javiera Mena / Inmersión

Al menos en España conocimos a Javiera Mena a través de sus bops. La versión de ‘Yo no te pido la Luna’ de su debut, luego más referencias al mismo satélite en su segundo álbum, el del pelotazo ‘Luz de piedra de luna’. Y ya la tarde que salió ‘Espada’ con el inolvidable vídeo de Luis Cerveró, procedente de los tiempos dorados de la era Youtube, cuando aún merecía la pena gastarse el presupuesto en videoclips porque de hecho la gente los veía, la pasamos entera haciendo gif’s. Gif’s que se perdieron en el espacio digital pero que permanecerán siempre en nuestros corazones.

Después del disco que contenía ‘Espada’, ‘Otra era’, Javiera Mena probó casi de todo. Colaboró con Li Saumet de Bomba Estéreo, se acercó a los años 90, lo intentó en Benidorm Fest. Los resultados fueron notables en ‘Espejo‘ y en ‘Nocturna‘. Los dos discos tenían temas que se podían aprovechar, pero ‘Inmersión’ es el primer álbum de Javiera Mena en más de una década en la que no se la percibe agobiada por entregar un nuevo hit. El primero en el que aparece concentrada y recreada en la composición, y que por tanto nos devuelve a su debut.

- Publicidad -

Ojo, eso no quiere decir que no haya hits que se puedan bailar. Podemos bautizar ‘Reina de la selva’ como el nuevo ‘Luz de piedra de Luna’, porque además tiene un giro súper Moroder con la marca de la casa, pero no es uno de los singles, ni hace falta. Desde el primer punteo de guitarra de ‘Palacio de Hielo’ sabemos que esto va de otra cosa. ‘Inmersión’ busca un estado más espiritual, presentándose como «un viaje sensorial que irradia tranquilidad y luminosidad».

Algo que consigue a través de dos vías. De un lado los arreglos de cuerda, bellísimos, de temas como ‘Na Na Na’ o más orientados al trip hop como los de la creciente ‘Volver a llorar’; las flautas que aparecen en la bossa ‘Pez en el agua’, un tema lleno de sensualidad porque el encontrarse a una misma no tiene por qué estar reñido con el sexo. Y por otro, los textos, que pretenden crear explícitamente un mundo en el que refugiarnos del auge de la ultraderecha. Letras que nos hablan de «un sueño paralelo», de unas «piernas en las que relajarnos», de huir de una ciudad inhóspita que no nos acoge si no estamos cargadas de «billetes de 100», y que en este caso es Madrid.

- Publicidad -

El soul y la balada clásica han inspirado a Javiera Mena en esta nueva era (el single principal es un dúo chico/chica con Santiago Motorizado), pero de nuevo, sin esclavitudes conceptuales ni marcos que nos encierren, con libertad creativa. ‘Claro de luna’ es un medio tiempo acústico, en la onda de MGMT o Empire of the Sun, también tranquilo, incluso con un guiño mediterráneo, que por alguna razón encaja en todo esto. Y también el humor. ‘Absurda’ es una balada 50’s, el tema más retro de la artista, que narra una ruptura, un ataque de celos o ambas, mientras su gata la mira con cara de «absurda», porque «los gatos son unos humilladores» (titular del mes).

Javiera no ha podido evitar subir los bpm’s al final, como a ella le gusta, en ‘Entropía’, un tema que en verdad nos habla de «frenar solo un poquito toda esta velocidad». Esa es la clave: ponte unas gafas de sol, coloca la tumbona, agita bien la coctelera y olvídate de la mierda de década que estamos viviendo.