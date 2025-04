Justin Bieber responde a los «rumores» y «mentiras» sobre él

Justin Bieber vive un momento mediático movidito. Hace unos meses, salieron a la luz una serie de vídeos de Bieber que preocuparon a sus fans, con muchos teorizando un posible regreso a las drogas. Ahora, entre rumores de bancarrota, rupturas matrimoniales y adicciones, Justin ha desmentido todo en su cuenta de Instagram.

Hace unos días, el cantante aseguraba que se «odiaba» a sí mismo siempre que se percibía como «falso» o «poco auténtico». Por eso, esta vez ha decidido ser fiel a su persona mientras abordaba en Stories todos los rumores que han rodeado su vida pública durante los últimos días.

«El sentimiento de culpa puede ser aliviado», asegura Bieber. Este aclara que no se alcanza «yendo a la iglesia» o «leyendo la Biblia», sino recibiendo que «Dios perdona»: «Me tratan como una mierda, pero recuerdo que tengo defectos y Dios me perdona», declara.

«Me ayuda a sentirme mejor que esos que son mezquinos e hirientes porque cuando soy realmente honesto, yo también puedo ser hiriente. Mi instinto es pensar, ‘Joder, no voy a crear rumores ni difundir mentiras sobre alguien en Internet’, pero también hay otras mierdas que hago de las que no estoy orgulloso», escribe Bieber.

También ha desmentido los rumores de una ruptura en su relación con Hailey Bieber: «Honestamente, si fuese vosotros sería difícil no estar celoso si me viera a mí y a Hailey pasándolo tan bieeeen». Para terminar, ha dejado claro que no se va a ir de Los Ángeles y que su único deseo es «estar sumergido en la cultura, aprendiendo de cualquiera», además de «abogar por el amor y la igualdad».