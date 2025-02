¿Qué pasa con Justin Bieber?

El fandom de Justin Bieber está muy preocupado por él, con muchas personas teorizando sobre un posible regreso a las drogas. Sobreprotección o no, el representante del artista de 30 años se ha visto obligado a emitir un comunicado tranquilizando los ánimos y negando toda acusación. El siguiente movimiento de Bieber ha sido subir un vídeo directamente a su cuenta de Instagram rapeando sobre estar «colocado».

Sin camiseta y comiendo una bolsa de palomitas, Justin parece estar pasándoselo bien con su amigo Eddie Benjamin: «Colocado como una gaita», rapea. En cualquier otro contexto, sería simplemente un vídeo de Bieber haciendo un freestyle de risas. Sin embargo, las últimas semanas del cantante han recordado a los momentos más críticos de su carrera.

Justin Bieber links up with his friend Eddie Benjamin in new video. pic.twitter.com/8zZq7SYiUp — Pop Crave (@PopCrave) February 26, 2025

Todo empezó a principios de febrero, cuando se publicaron unas imágenes de Bieber con pintas de haber dormido muy poco. Las alarmas de los fans saltaron inmediatamente. Justin había tenido su primer hijo con Hailey Bieber unos meses antes, y eso es justo lo que fuentes cercanas a él alegaron: «Había pasado parte del día cuidando de su hijo, que también estaba teniendo problemas para dormir», recogió TMZ, además de asegurar que «había pasado toda la noche grabando».

Sea lo que fuere, y como tantas veces ha ocurrido en la carrera de Justin y otros artistas como Post Malone, para el público las drogas duras eran la base de todo. Lo cierto es que a lo largo del mes han ido apareciendo más vídeos de Bieber comportándose de forma extraña.

Uno de ellos recoge un encuentro con una fan en el que el artista exhibe una incómoda sonrisa, además de fruncir los labios constantemente. Otro, un enfrentamiento con un paparazzi que le da las gracias después de robarle algunas fotos de camino a su aparcamiento. La respuesta de Bieber: «¿Por qué me das las gracias? No me las des, es irrespetuoso». La situación es muy confusa.

What's going on with Justin Bieber? pic.twitter.com/Jc6VW1ZRq5 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 24, 2025

Justin Bieber was getting snapped and then he snapped — unloading on a paparazzi for saying something the pop star felt was disrespectful. pic.twitter.com/DjMeRvmXS6 — TMZ (@TMZ) February 23, 2025

Es en este momento cuando el representante del autor de ‘Justice’ decide intervenir, declarando que la fijación del público en la salud de Bieber es «agotadora y lamentable»: «A pesar de la obvia verdad, la gente está comprometida a mantener vivas una narrativa negativa, salaz y dañina».

Este continuó asegurando que el último año de Justin ha sido «muy transformador para él»: «Ha terminado varias amistades cercanas y relaciones profesionales que ya no le servían», concluye. Esto último, seguramente en referencia a separar caminos con Scooter Braun, su mánager de toda la vida.

Mientras los fans de Justin Bieber siguen debatiéndose sobre si este se encuentra feliz o perdido en las sustancias, lo único con algo de certeza es que hay música nueva en camino. Sobre esto, solo tenemos las palabras de Mk.gee, que habría colaborado en el proyecto: «Todo lo que sale de su boca es música pop. Está buscando», declaró el pasado septiembre.