Charli XCX / Charli

¿A qué suena el siglo XXI? ¿Y el pop de nuestra década? Hay quien hablará de la explosión latina y urban, otros de la mezcla definitiva de infinitos géneros musicales, habrá quien argumente que lo retro y lo clásico siempre prevalecerá con las cifras de Adele sobre la mesa, y hay quien entiende que el sonido del presente y el futuro es el mismo que se entendía a finales de los años 70 y principios de los 80, los tiempos de Kraftwerk y ‘Blade Runner’. Los del synth-pop, de la máquina, también del pop deliberadamente prefabricado y bien manufacturado.

Charli XCX, como “90’s girl”, se crió entre hitazos de Spice Girls, luego Britney Spears y luego t.A.t.U., pero siempre ha tenido en consideración a los artistas de décadas remotas. En los inicios de su carrera dijo que quería ser tan camaleónica como David Bowie y Madonna, no hay playlist de canciones favoritas suyas en la que no haya incluido a The Cure (que seguramente influyeron en su oscuro y misteriosamente olvidado debut), e incluso se ha interesado por las diversas etapas, clásicas y experimentales, de Serge Gainsbourg. Con un buen equilibrio de autenticidad y artificio, Charli no se ha quedado en la mímesis o en el revival de los 80 como antes La Roux o Frankmusik, sino que se ha ido dejando seducir por toda la maquinaria del sello PC Music y el sonido de SOPHIE para hacer suyo su discurso. Aunque ella no ha adoptado tanto su vertiente crítica con el capitalismo como la influencia del j-pop y el gusto por corromper y pervertir sintes y beats casi infantiles, involuntariamente también ha terminado sonando un poquito anti-sistema, a su manera. Y ‘Charli’ se llama así porque es la culminación de su sonido.

En principio, este es el tercer álbum de estudio de Charli XCX y el primero en 5 años, en concreto desde ‘Sucker’. Pero la artista no se ha ido a ningún sitio en este lapso y no sé quién puede no considerar ‘Number 1 Angel’ y muy especialmente ‘Pop 2’ discos como catedrales. Pese a que este último y ‘Sucker’ no pudieron llegar al mercado en peor momento para un adecuado desarrollo comercial, en plena Navidad, junto con otros temas sueltos como ‘Boys’ o ‘Dream Glow’ han ido consolidando una gran base de fans, todo un mundo paralelo en el que ‘Boom Clap’ y ‘I Love It’, sus grandes éxitos, a duras penas existen o se recuerdan.

‘Charli’ contiene 15 canciones, de las cuales hemos conocido hasta 7 adelantos, algunos muy recientes y en mera promoción del álbum, y otros tan antiguos como ‘1999’. Este, una divertidísima reivindicación de los 90 junto a Troye Sivan, ha sido un “sleeper”… al igual que puede suceder con la versión definitiva de ‘Blame It On Your Love’ junto a Lizzo, con esta en pleno auge. La original era un track sin nombre en ‘Pop 2’ y la definitiva es un pepinazo. La una tiene la gracia de ser más aventurera; la otra el potencial de terminar de petarlo aún (tengamos fe). También presentan su garbo el reptante tema con Sky Ferreira, ‘Cross You Out’, esa ‘Gone’ con Christine and The Queens, tan metida en su personaje de Chris que en un puente hasta parece Abel Tesfaye; o ‘February 2017’, en la que Charli XCX, siempre atenta a artistas nuevas, de ALMA a Kim Petras, ha tenido la ocurrencia de llamar a Clairo, seis años menor que ella, para ponerla a hacer coros que reiteran “me apetece llorar”. “A mí también”, termina pensando tu yo adolescente.

Pero es que la mitad de canciones que no conocíamos tiene poco que envidiar a la que sí, hasta el punto de que algunas pistas tienen más potencial que los singles ya conocidos. Al principio se percibe como una pista demasiado blanca, pero se termina agradeciendo el clasicismo de una melodía como la de ‘White Mercedes’. Primero porque su letra tristona de odio hacia uno mismo pide que la balanza se incline hacia lo tradicional (“me tomo todas estas pastillas azules y amarillas / pero nada dura tanto como tú”). Y segundo por el contraste que ejerce con producciones como ‘Click’ o ‘Thoughts’ (atentos a esos agudos), las típicas locuras de A.G. Cook, co-productor y productor ejecutivo del disco, también fantásticas en toda la extensión de la palabra, pero más como excepciones que como tónica general.

‘Silver Cross’ tiene la esperable producción burbujeante, ‘I Don’t Wanna Know’ es una power ballad ochentera muy mona con cierto poso R&B que arrasaría en manos de Camila Cabello (mismo tono gatuno en este caso), y luego está lo de ‘Offline’. Suena, incluso melódicamente, como algo que podría haber escrito Taylor Swift (sobre todo el estribillo “I remember our first date / No chocolate and no bouquet / But the way that you kissed me / These are the things that could make us official”), pero el fondo musical es mucho más interesante: más sofisticado, más moderno y menos desesperado por ocupar el primer lugar, o lugar alguno siquiera, en la playlist de Today’s Top Hits. ¿Qué puede no estar bien atado y amalgamado en este disco? ¿El rap de ‘Shake It’? Meh. Su primer minuto es totalmente Charli y el disco ya había presentado beats de hip hop en ‘Blame It On Your Love’ o ‘Click’.

El disco se abre con ‘Next Level Charli’, una peleona intro que Charli XCX considera una canción completa; y se cierra con ‘2099’, de nuevo junto a Troye Sivan. Una reflexión sobre la industria musical en sintonía con esos tuits recientes en los que la artista decía que no le importaba ser una flopera. “No tomes decisiones por mí, no tienes ni idea”, amenaza dirigiéndose a la industria en esa última pista. “¿Quieres escuchar lo que digo? / ¿Piensas que me preocupo por la fama? / Na-na-na-na”, indica en otro momento. No sé si Charli obtendrá con este disco el estatus que ansía aunque a veces diga lo contrario. No tiene ninguna pinta. Sus ambiciones no encajan en la esclavitud de las playlists y los artistas de moda, pero difiero con ella en eso que dice de que tendría que haber nacido en otro tiempo. El modo en que ‘Warm’ junto a Haim se sostiene y flota gracias a sus sintetizadores y teclados, casi sin beats marcando el ritmo significativos, ES nuestro tiempo. “I’m so 2020 with my vision 20/20”, nos había advertido ya la letra de ‘Click’.

Calificación: 8,5/10

Lo mejor: ‘Blame It On Your Love’, ‘1999’, ‘Warm’, ‘Official’, ‘Thoughts’

Te gustará si te gustan: Sophie, A. G. Cook, Flume, ella misma

Escúchalo: Spotify