La Canción del Día: en ‘Gone’, Charli XCX y Christine and the Queens canalizan la rabia a través del baile

Poco más de un mes nos separa de ‘Charli‘, el esperadísimo nuevo álbum –que no mixtape, por fin– de Charlotte Aitchison, Charli XCX. Cuatro años habrán pasado desde que publicara ‘Sucker’, y su sonido ha evolucionado desde entonces enormemente. En ese sentido, sí son fundamentales ‘Number 1 Angel’ y ‘Pop 2’ (y ‘Vroom Vroom’, no lo olvidemos) para comprender quién es la Charli que se presenta en su tercer disco de estudio: la británica no renuncia al pop, pero sí ha optado por ejecutarlo con la complicidad de la vanguardia musical, apoyándose en productores brillantes pero no comerciales, como SOPHIE, Lotus IV o A.G. Cook (PC Music).

Precisamente los dos últimos, junto al francés Növak, son responsables de la producción de ‘Gone’, el penúltimo adelanto –el más reciente es la petarda ‘Flash Pose‘, con la brasileña Pabllo Vittar– de ‘Charli’. Una canción fantástica en la que también ha participado la casi infalible Noonie Bao y, claro, Héloïse Léttisier, más conocida como Christine and the Queens –que con ‘Chris‘ ha reforzado su personalidad artística, aunque parece que ha errado en lo comercial. Tras avanzar la canción en el pasado Primavera Sound barcelonés, ambas protagonizan un dueto de alto voltaje que se reproduce en su incendiario vídeo… más por la tensión sexual entre ellas que por las llamas y la lluvia de chispas que las rodean en el coche al que comienzan atadas.

Pero ‘Gone’ es muchísimo más que morbo. No solo porque sea el perfecto dueto –quiero decir, la autoría de ambas es perfectamente identificable y encaja en sus respectivos repertorios– sino porque es el epítome de lo que esperamos de ellas: emoción, baile y audacia musical. Todo eso confluye en una melodía riquísima, realzada por la épica producción –merece mención aparte el puente convertido en outro, en la que el clímax se autodestruye entre percusiones locas y clicks ‘n cuts vocales–, y una letra que tiene también su enjundia.

Según Charli, habla del desamparo que siente a veces cuando se siente sola entre un montón de gente. Pero, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, en ese momento su respuesta es bailar a muerte, liberando toda la rabia a través de la danza y la música. Lo literal de versos como el primero –”Me tengo que ir, lo siento, pero hace frío aquí / Ahora me doy cuenta de que no les importa / Me esfuerzo, pero estoy atrapada por mis inseguridades / Ponme otra, veo cómo el hielo se derrite en mi puño”– se convierte en una profunda reflexión humana en su estribillo: “¿Por qué nos contenemos cuando el agua corre? / ¿Por qué amamos si estamos tan equivocados? / ¿Por qué nos marchamos cuando ha culminado la búsqueda? / No me busques aquí, ya me he ido, cariño”.

Charli XCX presentará ‘Charli’ en una gira que tiene doble parada en nuestro país, en noviembre: será el día 20 en La Riviera de Madrid y el 22 en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas están ya a la venta, aquí.