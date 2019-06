Charli XCX publicará al fin en septiembre su nuevo álbum lleno de colaboraciones, ‘Charli’

Al fin se conocen los detalles del tercer álbum de Charli XCX, el verdadero sucesor de ‘Sucker‘ tras el lanzamiento en 2017 de sus dos “mixtapes”, ‘Number 1 Angel‘ y ‘Pop 2‘, y por tanto esperado como agua de mayo por los fans de la cantante británica, pues ha sido retrasado una y otra vez.

‘Charli’ llega el 13 de septiembre y contiene 15 pistas, entre las que se encuentra el éxito ‘1999’ junto a Troye Sivan y el reciente ‘Blame it On Your Love’ junto a Lizzo, además de la aún inédita ‘Gone’ junto a Christine and the Queens, que ambas cantaron juntas por primera vez en Primavera Sound.

El álbum contiene también colaboraciones con Haim, Sky Ferreira, Kim Petras, Big Freedia o Clairo como revela el “tracklist” publicado por Warner, además de la supuesta continuación de ‘1999’ llamada casualmente ‘2099’ que Charli y Troye Sivan han presentado recientemente en directo.

1. Next Level Charli

2. Gone (feat. Christine and the Queens)

3. Cross You Out (feat. Sky Ferreira)

4. 1999 (feat. Troye Sivan)

5. Click (feat. Kim Petras & Tommy Cash)

6. Warm (feat. HAIM)

7. Thoughts

8. Blame It On Your Love (feat. Lizzo)

9. White Mercedes

10. Silver Cross

11. I Don’t Wanna Know

12. Official

13. Shake It Up (feat. Big Freedia, Brooke Candy, CupcaKKe, & Pabllo Vittar)

14. February 2017 (feat. Clairo & Yaeji)

15. 2099 (feat. Troye Sivan)