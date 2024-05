Billie Eilish hinca el diente a su chica en ‘Lunch’

El nuevo disco de Billie Eilish acaba de llegar al mercado confiado en que ofrece un todo más valioso que cualquier single por separado. Realmente, ‘Hit Me Hard and Soft‘ es un disco variado en estilos, si bien Billie vuelve a reunir en él una serie de composiciones que llevan su firma cien por cien, y lo mismo se puede decir de Finneas y su labor a la producción.

El título de ‘Hit Me Hard and Soft’ alude a la tendencia del disco de alternar ritmos suaves con otros más «duros». No hay momentos duros en el disco como lo era ‘I Didn’t Change My Number‘, del anterior, pero sí otras cosas.

Entre ellas el que se puede considerar el nuevo ‘bad guy’ en ritmo y espíritu. ‘Lunch’ se vale de un prominente bajo y de un ritmo uptempo próximo al dance-punk, para facturar el corte más bailable del disco. Es la Canción Del Día de hoy.

Billie, que, en los últimos tiempos, ha salido del armario y, en concreto, ha declarado querer tener su cara pegada a una vagina, dedica ‘Lunch’ a una chica a la que quiere hincar el diente. Lo canta ella misma: «Podría comerme a esa chica en el almuerzo». La chica «sabe» tan bien que a Billie lo que siente, le parece amor. Cree que su chica es «la definitiva».

Una canción llamada ‘Lunch’ que explora una temática sexual solo podía dejar en su letra una ristra de frases sexualmente sugestivas. Pero no son tan sugestivas. Amigas, Billie está cachonda como una mona. Si la chica se quiere sentar, ella «se ofrece a ser el asiento» En el videoclip directamente apunta a su cara. Billie incluso imagina que es el «ciervo» y su chica el «faro», animalizándose a sí misma, dejándose atropellar. «¿Te sabes doblar?», pregunta en otro punto de la letra. Es el sentido literal, el figurativo es que Billie ya no se resiste a sus deseos.

La letra de ‘Lunch’ es evidente, y también lo es su sonido punki, pero esa es la gracia y frescura que ofrece Billie en ‘Lunch’. Es exactamente la misma gracia y frescura que llevaron a ‘bad guy’ a convertirse en un gran éxito. Puede volver a pasar.