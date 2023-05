Belén Aguilera: «Tener opinión está sobrevalorado»

El año pasado Belén Aguilera lograba su primer número 1 en España con su disco ‘SUPERPOP’. Su carrera no se ha quedado ahí y recientemente ha logrado un viral en las listas globales con un single llamado ‘ANTAGONISTA’ que habla sobre permitirte el lujo de ser la mala por una vez, después de toda una vida de represión y buenas formas. Belén Aguilera está a punto de sacar un EP del que ha venido avanzando singles que probablemente sean lo mejor que ha grabado de momento: ‘GALGO‘, ‘Copiloto’… lo cual es mucho decir después de canciones tan icónicas como ‘Camaleón’, ‘Inteligencia emocional’ o ‘La tirita’ junto a Lola Indigo.

- Publicidad -

La artista es la nueva invitada de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP. Repasamos su carrera, sus influencias de niña, cómo se ha inspirado en referentes internacionales como Beyoncé o Christina Aguilera, con quien comparte su apellido («¿tú te crees que si fuera su prima, habría estudiado en un instituto público de Mataró?»).

Aparte de hablar de música pop y ‘SUPERPOP’, recordando cuál era el interesante concepto de aquel disco editado en 2022, Belén también nos habla de salud mental a raíz de canciones como ‘Inteligencia emocional’. Son temas que ha escrito ella sola porque no se apaña, no trabaja tan a gusto en los tan traídos y llevados campamentos de composición.

- Publicidad -

Asegura: «Yo soy mega cantautora. Siempre compongo con el piano. Todo nace de ahí y partir de ahí lo llevo a producir. Es como un boceto a lápiz, y luego se pinta el lienzo. Las letras son algo tan personal… A mí me da vergüenza escribir con gente, porque creo que voy a estar condicionada por si el otro me valida o no. Entonces es algo que ya no nace desde el corazón, sino con una necesidad de aprobación ajena. Pierde la esencia de lo que he querido decir. Encuentro interesante escribir para otra gente, es un ejercicio de ponerte en otras situaciones, pero luego al final (la experiencia) no me ha gustado tanto».

También nos habla, entre otras cosas, sobre su futuro y la música que vendrá más adelante, tras ese EP nuevo que sale en junio y ya está finiquitado: «No puedo decir que sea hyperpop, que es como coger el sonido y jugar con él con cortes y distorsiones vocales. En parte es eso, pero lo que me gustaría que fuera mi sonido es más 3D. ‘SUPERPOP’ venía de influencias del pop anglosajón. Una vez hecho eso -sonidos planos en producción y sin distorsión-, a partir de ahora me gustaría jugar con el sonido y que fuera más tridimensional, como más espacial».