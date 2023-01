La historia de Belén Aguilera es una de esas cocidas a fuego lento que ocurren a veces en el pop, y que parece (paradójicamente si tenemos en cuenta la letra de ‘ANTAGONISTA’) un cuento con final feliz. Atrás quedan esos años de ‘The Girl And The Piano’ y la participación en ‘La Voz’, y ahora parece mentira que la primera vez que muchos oímos hablar de ella fuera por ‘Tus Monstruos’, el “lead single de Raoul” en plena psicosis post OT 2017 (realmente era una canción de ella y esto una versión dúo; el single de Raoul llegaría más de un año después del concurso).

Varios singles, varias colaboraciones (con Edurne o Manel Navarro) y un disco (‘Como ves, no siempre he sido mía’) después, Belén consigue más público en 2020 con ‘LA TIRITA’, junto a Lola Índigo, se va ganando el interés de los aficionados al pop al año siguiente con los adelantos de su segundo álbum, y finalmente se hace un hueco con ‘SUPERPOP’.

Editado en enero de 2022, resulta ser un disco de ídem con bien de cohesión tanto en estética como en producción, que por supuesto incluía la mencionada colaboración con Mimi, pero también tres temazos como ‘CAMALEÓN’, ‘INTELIGENCIA EMOCIONAL’ o ‘FUCK OFF’ (junto al cada vez más exitoso Walls), además de album tracks bastante apañados como ‘tirando de carrete’, ‘EN LAS NUBES’ o la sentida ‘cristal’. Fue número 1 en España. Y, con el disco aún fresco, saca en primavera una canción suelta, la estupenda ‘ANTAGONISTA’, escrita por la propia Belén y con Rouss en la producción, que viene del exitazo ‘Tacones Rojos’.

Con todo esto, podría decirse que 2022 fue su año… pero parece que va a ser éste. Porque ‘ANTAGONISTA’ está viviendo un revival inaudito casi un año después de su publicación: a la hora de escribir estas líneas se encuentra en el puesto #28 de Spotify España, superando el peak de la colaboración con Lola Índigo. Por si fuera poco, también ha entrado en el Top Viral Global de Spotify, donde está igualmente en el número 28, con gran presencia en países de Latinoamérica, como por ejemplo México, Argentina, Uruguay, y también Italia.

Es extraño que el éxito le venga ahora, pero desde luego no lo es que la canción tenga éxito: una letra cargada de retranca (“ahora viene la fase de rabia / mala combinación con ser sabia”, “voy a hacerle caso a mi instinto animal / joder al protagonista”, “voy a usar mi cuerpo hasta que sangre mi mente”), un comienzo soft que hace que lo posterior pille desprevenido al oyente, un estribillo construido con grandes ganchos como los “todo mal, todo mal, todo mal” y los coros medioinfantiles de “ser la antagonista”, y una segunda estrofa casi robótica expresando esa metamorfosis. Y todo esto aliñado con unos sintes deliciosos que podrían haber estado en ‘Dirt Femme’, el último de Tove Lo.

¿La pega? Que el éxito de la que es nuestra «Canción del Día» pueda ensombrecer a ‘COPILOTO’, su último single y otro pepinazo, esta vez junto a Kickbombo (te sonarán de otro temazo, ‘Rompe’ de One Path), un ‘Vroom Vroom’ nacional que de nuevo empieza con inseguridades (“no sé conducir / intentando acertar con la canción / sin saber elegir”) y rápidamente mete primera con la que seguramente sea LA frase de la canción: “pero tú no has visto las mismas películas que yo”. Si Belén juega bien sus cartas, puede que ‘ANTAGONISTA’ no perjudique a ‘COPILOTO’, sino que la catalana se beneficie de que el público conozca dos temazos suyos a la vez… algo que puede ser estupendo si está preparando el que sería ya su tercer disco.