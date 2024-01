Ariana Grande se entrega al ‘Vogue’ en ‘yes, and?’

Ariana Grande ha publicado -al fin- nuevo single, el primero en tres años. ‘yes, and?’ deja atrás las cadencias R&B del trabajo previo de Grande y se entrega plenamente a los ritmos del house-pop de finales de los 80 y principios de los 90, tanto como para diseñarse en el estilo de ‘Vogue‘ de Madonna en más de un sentido.

Que ‘yes, and?’ estaría inspirada en el clásico de Madonna de 1990 se rumoreaba en los últimos días. No parece haber sample ni «interpolación» específicos en la canción, pero Max Martin y Ilya Salmanzadeh parecen haberse empeñado en reproducir las percusiones y atmósferas de la producción de Madonna y Shep Pettibone. Seguro a que Ciccone, que ya colaboró con Grande narrando el videoclip de ‘God is a woman’, la inspiración no le pilla de sorpresa.

‘yes, and?’ es tan nostálgica que se atreve a incorporar una intro de 20 segundos (!!), en estos tiempos que corren. Ari habita la producción de ‘yes, and?’ con máxima elegancia. En la Canción Del Día de hoy, por supuesto también la primera Whitney Houston podría haber sido una referencia, pero Grande opta vocalmente por la contención.

También es evidente la querencia de himno popular de ‘yes, and?’. Como ‘Break My Soul‘ de Beyoncé, el nuevo single de Grande invita a sudar los problemas en la pista de baile poniendo voz a un plural indeterminado. «Todo el mundo está cansado, o se está curando de alguien o de algo que no se ve a primera vista», canta Grande, invitando «encender la luz cuando te sientas en la oscuridad».

Grande ya había coqueteado con la pista de baile en canciones como ‘Be Alright’ o ‘Greedy’, de su disco de 2016 ‘Dangerous Woman’, o por supuesto en ‘Break Free’, en todo caso sonando a su tiempo. ‘yes, and?’ es una de sus producciones más basadas en el pasado.