Ariana Grande imagina su vejez en la peli de ‘brighter days ahead’

La representación de la vejez propia es un recurso empleado en el pop de forma más esporádica que habitual. Últimamente, The Weeknd ha salido envejecido en la portada de uno de sus discos. Y no quedan lejos el videoclip de ‘The One that Got Away‘ (2010) de Katy Perry o aquel sketch de Saturday Night Live en el que una anciana Lady Gaga recordaba sus años de gloria.

Ariana Grande utiliza este recurso en ‘brighter days ahead’, la película que acompaña el lanzamiento de la reedición de su último disco, ‘eternal sunshine’ (2024). Es una auténtica superproducción audiovisual que concluye la era por todo lo alto.

- Publicidad -

En ‘brighter days ahead’, Ariana recupera el personaje de Peaches, el mismo que protagoniza el videoclip de ‘we can’t be friends (wait for your love)‘, inspirado en la película ‘¡olvídate de mí!’ (2004). En ‘brighter days ahead’, Ariana interpreta una versión del personaje ambientada en un futuro muy lejano, blackmirroresco, convertida en una anciana que ha perdido la mayor parte de su memoria y conserva apenas cuatro recuerdos de su vida (además de sus uñas de gel).

En silla de ruedas e incapaz de hablar, Peaches decide visualizar sus últimos cuatro recuerdos, los cuales se autodestruyen para siempre una vez han sido reproducidos. Sin revelar demasiado del contenido de la película, Ariana incluye referencias que van de ‘Frankenstein’ al apocalipsis pasando por su fascinación por la figura de Imogen Heap o su infancia.

- Publicidad -

La selección musical de ‘brighter days ahead’, por otro lado, no se limita a las pistas recién publicadas de la reedición, sino que recupera algunas liberadas en la primera edición del álbum, como ‘eternal sunshine’ o ‘supernatural’. En ‘brighter days ahead’, Ariana ofrece una emotiva reflexión sobre la madurez, el paso del tiempo y la importancia de «vivir cada día como si fuera el último».



Podcast: Por qué amamos a Ariana Grande