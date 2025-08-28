Ariana Grande anuncia «gira»

Un teaser en redes sociales dejaba caer ayer que Ariana Grande estaba a punto de anunciar algo. «Nos vemos el año que viene», decía, refiriéndose probablemente a una gira. Y así ha sido, más o menos.

Digo «más o menos» porque el tour que se corresponde al proyecto ‘eternal sunshine‘ y dará nombre a la gira solo visitará 10 ciudades: 8 de Estados Unidos, una de Canadá, y finalmente Londres.

Si no hay más sorpresas en próximas semanas, toda Europa, toda Latinoamérica, toda Asia, Australia y África se quedarán sin ver la presentación en vivo de temas como ‘we can’t be friends’, que además últimamente ha vuelto a escalar en las listas. Actualmente es top 59 en el Global de Spotify.

Si estás cerca de lugares como Oakland, en cualquier caso, la preventa de entradas será el 9 de septiembre, con la venta general activada el 10 de septiembre. En el caso de Londres, la preventa es el 16 de septiembre, y la venta, el 18 de septiembre.