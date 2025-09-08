Cuatro mujeres se reparten los VMA’s 2025 más relevantes

Los premios MTV se han celebrado esta noche dejando una lista de ganadores variada y eminentemente femenina. Casi que tendríamos que titular con la «lista de ganadoras».

Ariana Grande ha dado la sorpresa al hacerse con el premio al Vídeo del Año por ‘Brighter Days Ahead‘, aquella película de 25 minutos que acompañaba a su último álbum. Además, Ariana tuvo un momentazo al ser la elegida para entregar el galardón honorífico a Mariah Carey, una de sus principales influencias. Mariah, que jamás había ganado un premio MTV, recibió otro galardón ya que estaba por allí, el de mejor vídeo R&B por ‘Type Dangerous’. Su medley de éxitos incluyó un guiño a este nuevo single, comenzó con otra nueva ‘Sugar Sweet’ e incluyó varios viejos éxitos metidos en 6 minutos de actuación. Sonaron hasta 8 temas en ese tiempo: no hubo ni un minuto de media para cada tema.

Otras protagonistas destacadas fueron Lady Gaga y Sabrina Carpenter, que también actuaban. Gaga fue reconocida como la Mejor Artista del Año y ‘Abracadabra’ recibió el premio a Mejor Dirección y Dirección de Arte. Además, presentó un medley de esta canción y su nuevo single, ‘The Dead Dance’, recreando el escenario de muñecas siniestras del vídeo dirigido por Tim Burton.

Sabrina Carpenter interpretó ‘Tears’, apareciendo de debajo de una alcantarilla, desplegando una fiesta disco de fondo cinematográfico. La cosa terminó «mojaíta». También recibió el galardón a Álbum del Año por su anterior trabajo ‘Short N Sweet’.

Además de estas 4 artistas acaparando el foco, el galardón a la Canción del Año fue a manos de ‘APT’, pero Bruno Mars no estaba para recoger nada, por lo que el protagonismo cayó también en una emocionadísima Rosé. *En elaboración.





