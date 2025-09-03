Lady Gaga celebra Halloween con disco en ‘The Dead Dance’

Hoy mismo se estrena la segunda parte de la segunda temporada de ‘Miércoles’ y, con ella, la nueva canción de Lady Gaga para la serie: ‘The Dead Dance’. Se cerrará así un bonito círculo que comenzó cuando el viejo tema de la artista ‘Bloody Mary’ se viralizó en redes con un baile de Miércoles, que en la serie en verdad tenía lugar con otra canción de The Cramps.

En el fondo, siempre tuvo sentido esta relación, pues Lady Gaga ha usado tradicionalmente imaginería de película de terror, por ejemplo en ‘Paparazzi’ o en ‘Born this Way’.

- Publicidad -

‘The Dead Dance’ está escrita por Gaga junto al equipo de ‘Mayhem’, involucrando principalmente a Andrew Watt y Cirkut.

Se trata de un tema de corte disco que encajaría en la segunda parte de su último álbum, más o menos en torno a ‘Zombieboy’, aunque no está muy claro que encierre más posibilidades comerciales que esta. Quizá termine de decidir la balanza el videoclip que se estrena hoy a las 18.00 horas. Opina en nuestro foro de Lady Gaga.

- Publicidad -

El lanzamiento coincide con la aparición de la artista en la serie, interpretando a la «legendaria profesora de Nevermore Rosaline Rotwood».

El mes pasado, Gaga era vista reunida con Tim Burton en Ciudad de México, según informaron varios medios. Ambos se encontraban visitando la famosa Isla de las Muñecas, un enclave conocido por las cientos de muñecas deterioriadas que se encuentran colgadas por la zona.

- Publicidad -

El Mayhem Ball Tour llegará a España los días 28, 29 y 31 de octubre, con paradas en Barcelona que coincidirán, casualmente, con la celebración de Halloween. Lady Gaga también será una de las actuaciones de la próxima edición de los MTV VMA, que tendrá lugar este 7 de septiembre.



¿Qué te ha parecido 'The Dead Dance' de Lady Gaga? Decepción, esto no es un hit

En bucle, temazo para redondear esta era

Está OK, a la espera del vídeo, también Ver resultados