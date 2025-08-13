El tema perdido de Lady Gaga en 2025 suena a McCartney

En 2025, Lady Gaga ha hecho de todo. Ha lanzado un nuevo disco, ha celebrado uno de los conciertos más grandes de su carrera en la playa de Copacabana, ha sido aclamada en Coachella… De todo, menos lanzar la canción que interpretó a principios de año en el concierto benéfico FireAid, en Los Ángeles.

‘All I Need Is Time’ es una de las canciones de Lady Gaga que menos suenan a Lady Gaga. «Quería hacer algo esperanzador para vosotros y estaba pensando en mis canciones, y no había nada que me pareciese apropiado», aclaró Gaga, que escribió la canción junto a su prometido Michael Polansky. «Creo que todos necesitamos muchas cosas ahora mismo, pero algo que también necesitamos es tiempo. Tiempo para sanar», concluye Gaga.

Inmediatamente, ‘All I Need Is Time’ recuerda a las composiciones de Paul McCartney, con acordes y giros armónicos muy propios del pop de los 60 y 70. Con un punto menos de melancolía, la vibra es similar a canciones como ‘Let It Be’ o ‘Maybe I’m Amazed’. «Todo lo que necesito es tiempo para curar mis alas rotas, y luego volaré», canta Gaga en el estribillo.