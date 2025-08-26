Los 10 mejores vídeos de Mariah Carey

Mariah Carey será la gran protagonista de la próxima ceremonia de los MTV Video Music Awards, que se celebrará el 7 de septiembre. Carey recibirá el Vanguard Award, actuará y promocionará su nuevo disco, ‘Here for It All‘, que se lanzará el 26 de ese mes.

El premio, antiguamente conocido como “Michael Jackson Video Vanguard Award”, se creó para reconocer la innovación en el mundo del videoclip. Aunque la videografía de Carey no es conocida por su innovación, sin duda forma parte de la historia de MTV y del pop en general. Estos son sus 10 mejores vídeos.

10.- Type Dangerous

Una superproducción 100% Joseph Kahn, el vídeo de ‘Type Dangerous’ incluye humor, autohomenaje, autoparodia y un cameo del famoso youtuber Mr. Beast. Dividido en siete actos, cada uno dedicado un “tipo peligroso” diferente, el clip destaca por su elevada producción, uso de efectos especiales, escenas de acción y diversidad de escenarios y vestuario.

Fun fact: ‘Type Dangerous’ samplea ‘Eric B. Is President’ de Eric B. & Rakim.



9.- Always Be My Baby (1996)

Uno de esos vídeos puros e inocentes de la Mariah Carey pre-‘Butterfly‘ (1997), el clip de ‘Always Be My Baby’, dirigido por la propia Mariah, narra un romance de campamento de verano. Rodado en el campamento del Fresh Air Fund de Nueva York, una organización benéfica patrocinada por Carey, el vídeo es recordado por la escena de Mariah meciéndose de noche en un columpio de neumático, sobre un lago.

Fun fact: ‘Always Be My Baby’ cuenta con un remix totalmente diferente a la canción original que suma a Da Brat y Xscape.



8.- We Belong Together (2005)

Pocos recuerdan que el vídeo de ‘We Belong Together’ es la continuación del de ‘It’s Like That’: en este vídeo doble, Mariah se reencuentra con un amor de juventud y, el día de su boda con el personaje interpretado por Eric Roberts, que es donde se sitúa la historia de ‘We Belong Together’, decide escaparse con el chico más joven y guapo, interpretado por un Wentworth Miller que está a punto de debutar en ‘Prison Break’. Plot twist: Miller sale del armario en 2013.

Fun fact: ‘We Belong Together’ es la canción más exitosa de 2005 en Estados Unidos.



7.- Obsessed (2009)

Años antes de que Lady Gaga presentara a su alter ego drag king, Jo Calderone, Mariah Carey ya había jugado con el travestismo en el videoclip de ‘Obsessed’. En él se disfraza de acosador, parodiando la obsesión masculina. Mariah, reclinada con glamour en su chaise-longue, pasa total del tío, que acaba como Regina George en aquella escena de ‘Mean Girls’ (2004). Los rumores dicen que Mariah interpreta a Eminem en el vídeo, pero, aunque ella lo niega, el rapero llega a publicar una canción en respuesta a ‘Obsessed’, ‘The Warning’.

Fun fact: ‘Obsessed’ se viraliza en TikTok en 2019 y actualmente es la canción más popular de Mariah Carey en Spotify.



6.- Boy (I Need You) (2003)

Claro antecesor de ‘Toxic’ de Britney Spears, el vídeo de ‘Boy (I Need You)’, una colaboración con el rapero Cam’ron, llega antes y está dirigido por la misma persona, Joseph Kahn, con quien Carey trabaja por primera vez. En el clip, Khan sitúa a Carey en una fantasía retrofuturista con guiños a las películas de ‘Godzilla’, a la serie ‘Speed Racer’ y al surrealismo de los anuncios televisivos japoneses. Khan lo concibe como una extensión del vídeo de ‘Doesn’t Really Matter’ (2001) de Janet Jackson.

Fun fact: ‘Boy (I Need You)’ es un remake de ‘Oh Boy’, un single de Cam’Ron publicado el mismo año.



5.- My All (1998)

Mariah, sola, naufragando en la oscuridad, encuentra su camino en los brazos de un joven marinero que la espera en un faro en medio del océano. Suena a cliché romántico, pero el videoclip de ‘My All’, dirigido por el prestigioso fotógrafo Herb Ritts, y filmado en Puerto Rico, destaca en su obra gracias a su preciosa cinematografía y rodaje en blanco y negro.

Fun fact: ‘My All’ fue el quinto single extraído de ‘Butterfly’, aunque solo el segundo internacional, y fue el más exitoso de todos.



4.- Fantasy (1995)

Mariah declara en la época de ‘Honey’ que decide liberarse porque el público antes la toma por la «Mary Poppins de los noventa». A este percepción contribuyen vídeos como el de ‘Fantasy’, que marca su debut como directora. En el clip, Carey aparece risueña y feliz en un parque de diversiones, patinando o montada en una montaña rusa. Estas imágenes son suficientes para convertir el vídeo en icónico.

Fun fact: El remix de ‘Fantasy’ con Ol’ Dirty Bastard revoluciona el pop introduciendo la fusión de pop y rap en el mainstream.



3.- Touch My Body (2008)

La fantasía sexual de un empollón exagerada hasta el absurdo, el vídeo de ‘Touch My Body’, que vuelve a reunir a Carey con Brett Ratner, es una sucesión de escenas infantilizadoras: Mariah juega a las pistolas láser, pasea un unicornio vestida de princesa medieval, luce falda corta a lo «Lolita». Una sátira del imaginario masculino, de la manera en que muchos hombres perciben a las mujeres, el vídeo incluye la memorable participación del cómico Jack McBrayer de ’30 Rock’.

Fun fact: ‘Touch My Body’ es el último single número 1 de Mariah Carey en Estados Unidos lanzado en el siglo XXI.



2.- Heartbreaker (1999)

La dicotomía chica buena / chica mala es un cliché del pop, pero Mariah y su director Brett Ratner le dan la vuelta en ‘Heartbreaker’ para parodiar su imagen pública y la manera en que la sociedad enfrenta a las mujeres. Además de tirarse de los pelos con Bianca, su alter ego, y de protagonizar la pelea de gatas más recordada de la videografía pop, sirve coreografía en crop top de ganchillo y tejanos: ¿qué más se puede pedir?

Fun fact: El vídeo de ‘Heartbreaker’ es uno de los más caros de la historia: su producción asciende a 2,5 millones de dólares.



1.- Honey (1997)

En ‘Honey’ nace la Mariah que todos conocemos. No habla muy bien español, pero el balconing se le da de lujo y aprovecha para lucir cuerpo en bikini, en una de las escenas más icónicas de su videografía. A nadie se le escaparon los paralelismos entre el vídeo de ‘Honey’ y el «opresivo» matrimonio de Carey y Tommy Motola, de quien Mariah se estaba divorciando. Los hombres trajeados de negro del vídeo no son otra cosa que ejecutivos de la industria musical.

Fun fact: ‘Honey’ samplea ‘Hey DJ’ de The World’s Famous Supreme Team y ‘The Body Rock’ de los Treacherous Three.

