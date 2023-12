6 discos clave de Mariah Carey

Mariah Carey volvía este fin de semana al número 1 global con ‘All I Want for Christmas Is You‘. Y lo conseguía antes que otros años, sin esperar ya ni a que llegara el mes de diciembre. Pero hoy no vamos a hablar solo de su villancico, sino de otros momentos clave de su carrera. Nuestro colega Kaperucito, que en algún momento llegó a colaborar en nuestra web, visita REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, para hablar de toda la trayectoria de Mimi. Sobre todo nos centramos en los 6 discos que han marcado su carrera.

Comenzando por un álbum homónimo que en Estados Unidos alcanzó el estatus multiplatino (hasta 9 millones), por mucho que su éxito no llegara a España, hablamos de sus inicios, de su primera maqueta de 4 temas, de la búsqueda por parte de Sony de la nueva Whitney Houston, de su primer número 1 y de su primera gran balada, que casi queda fuera de aquel álbum. Reivindicamos su labor como compositora, pues no había ni una sola canción en ‘Mariah Carey’ que no hubiera escrito ella. Sin embargo, Kaperucito nos habla de las tensiones entre artista y sello por blanquear su sonido.

Tras ‘Emotions’ (1991), ‘Music Box’ (1993) supondría su lanzamiento internacional definitivo, aupado por la versión de ‘Without You’ y clásicos como ‘Hero’. Fue el 2º álbum más vendido en España en 1994. Tras él vendría un ‘Merry Christmas’ (1994) que ha terminado siendo fundamental por razones evidentes para comprender su carrera, tras el revival de su single principal en la era streaming y salir en ‘Love Actually’. Inmediatamente después, los que serán los mejores discos de Mariah.

Kaperucito entiende ‘Daydream’ (1995) como el ensayo de la cumbre que supondría ‘Butterfly’ (1997). En ambos hay paralelismos: una modernización de su sonido, un interés por los remixes hacia el hip hop antes de que se pusiera de moda, una incursión de David Morales que lleva interludios hacia el dance… Y por supuesto los hits. El primero contiene ‘Fantasy’, además de ‘One Sweet Day’ y ‘Always Be My Baby’. El segundo, ‘Honey’, para quien esto escribe su producción más interesante.

No esquivamos sus años de vacas flacas, el desastre ‘Glitter’ (ni su supuesta reivindicación posterior), el 11-S, el meltdown de la artista… Pero si hablamos de discos clave, se entiende ‘The Emanticipation of Mimi’ (2005) como su resurrección. Al éxito comercial de ‘We Belong Together’ hay que sumar producciones interesantes de Kanye West o The Neptunes.

En los últimos minutos del podcast, hablamos de cómo la crítica ha abrazado a Mariah Carey en los últimos tiempos, cuando en su momento estaba más denostada. Como mínimo, como influencia fundamental en gente de nueva generación como Ariana Grande. De hecho, la buena acogida de su último disco hasta la fecha, ‘Caution’ (2018), ha sido más por parte de la crítica que del público generalista, concentrado en el villancico de la artista como clásico absoluto, y en su faceta autoparódica, de abrazar su propio meme.