Mariah Carey no arriesga con la portada de ‘Here for it All’

Mariah Carey ha compartido los primeros detalles de su nuevo álbum, que recibe el agradecido título de ‘Here For it All’ y se pone a la venta el próximo 26 de septiembre. La portada, que retrata a una Mariah risueña en blanco y negro, es menos arriesgada que las de algunos de sus discos anteriores.

‘Here For it All’, el 16º disco de Carey, se compondrá de 11 cortes, incluidos los singles ‘Type Dangerous‘ y el inminente ‘Sugar Sweet’, cortes 3 y 4, respectivamente.

El 26 de septiembre el público podrá averiguar si ‘Here For it All’ merece ocupar un puesto entre los mejores discos de Mariah… o no.