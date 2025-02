Tate McRae / So Close to What

El único inconveniente de la última gira de Tate McRae era su repertorio necesitado de hits. Del resto -carisma, presencia escénica, voz- iba sobrada. ‘So Close to What’, ya el tercer álbum de esta artista de Calgary que acaba de cumplir 21 años, se acerca a solucionar este problema conteniendo más singles oficiales y potenciales proporcionalmente que sus dos discos anteriores.

Es difícil elegir entre los tambores de ‘It’s Ok I’m Ok’ o el estribillo susurrado de ‘Sports Car‘, pero ambos claramente mejoran la propuesta de ‘Greedy‘. ‘Sports Car’ se inspira en ‘Whisper Song’ (2005) de los Ying Yang Twins, pero lo mejor es que suena totalmente a ‘Buttons’ de las Pussycat Dolls y es casi igual de buena.

Si ‘So Close to What’ «acerca» a la canadiense Tate McRae a algo, además de a ser una estrella aún mayor de lo que ya es, es a hacer el mejor disco posible. ‘So Close to What’ es su mejor álbum, lo cual no era muy difícil. Aunque mantiene los vicios de sus trabajos anteriores (melodías genéricas, exceso de reverb y dicción cuestionable), el repertorio se solidifica.

Esta mejora evidentemente pasa por elevar los bpm y ofrecer menos baladas, las cuales abundaban en el álbum anterior, ‘Think Later‘ (2023), de manera que McRae pueda enfocar sus giras en el baile. El maravilloso Jersey Club de ‘Revolving Door’ se ha presentado con un videoclip coreografiado de principio a fin, el UK garage de ‘2 Hands‘ también, y podrían ser singles en el futuro el Miami bass de ‘bloodonmyhands’ con Flo Milli o la dosmilera ‘Dear God’.

Las canciones de ‘So Close to What’ son peores cuanto menos rítmicas: hay más reverb que canción en ‘Greenlight’ y ‘Nostalgia’ y ‘Means I Care’ diluye por completo un sample de ‘XM24’ de Lenky -un tema dancehall de 2002- que suena desaprovechado. The Kid LAROI, pareja de Tate McRae, participa en el trip-hop pasado por agua de ‘I Know Love’. McRae convence cuando más Pussycat Doll parece en ‘Miss Possessive’, no cuando se las da de Lana Del Rey en ‘Purple Lace Bra’.

La visión de McRae es interesante cuando aborda abiertamente temas como los celos (‘Miss Possessive’), el deseo desesperado (‘Two Hands’) o la sexualización a la que se enfrenta como mujer en la industria musical: en ‘Purple Lace Bra’ canta que se ve obligada a desnudarse para que alguien la escuche. Aunque se echa en falta más chulería como la de ‘It’s Ok I’m Ok’ y su humillante «you can have him anyway».

Aunque McRae desea que se la reconozca como compositora, y no solo como bailarina, en canciones como ‘Like I Do’ o ‘No I’m Not in Love’ no logra diferenciarse de la masa con que ya trabajan sus colaboradores habituales. Ryan Tedder, Amy Allen y Julia Michaels, tres pan sin sal de la industria estadounidense, han escrito canciones para medio mundo, muy similares a las que Tate McRae propone en este disco, aunque ella sea la compositora principal. Ha aprendido de ellos, y se nota.

En los mejores casos, claro, Tate McRae se diferencia de sus colegas de profesión y del resto de aspirantes a pop star porque no tantos han reivindicado el legado de las Pussycat Dolls y Nelly Furtado, ni lo han hecho tan bien como ella. Por eso, las mejores pistas de ‘So Close to What’ son las que ahondan en esas influencias, las que añaden bangers nuevos a la próxima gira de Tate McRae.