The Kid LAROI, el australiano de 17 años que ya arrasaba antes de Miley Cyrus

En los últimos días hemos visto a Miley Cyrus subirse a ‘Without You’, una balada de The Kid LAROI extraída de la versión deluxe de su debut, ‘Fuck Love’, publicado en realidad el año pasado. Es el típico movimiento que va a beneficiar a ambos participantes: la canción ya era un éxito global sin Miley, pero The Kid LAROI no es un nombre que sonara tan fuerte fuera de los países anglosajones, salvo en los entornos especializados.

Comenzando por el principio, The Kid LAROI -lo de Charlton Kenneth Jeffrey Howard era demasiado largo- nació en Australia hace tan sólo 17 años. Debe a su madre haber crecido escuchando la música de Fugees, Erykah Badu y Tupac previa a su nacimiento en 2003, y desde 2018 ha venido publicando diversos singles y un EP, entre los que ‘Go’, su canción con Juice WRLD, fue un enorme hito ahora hace un año. Ambos pudieron conocerse y manifestar su admiración mutua, y el tema fue publicado unos meses después de la muerte de Juice WRLD.

La fórmula de The Kid LAROI no es ajena a la de otros artistas de éxito actual como Post Malone y Justin Bieber: ritmos trap, guitarras acústicas, inspiración en el R&B de los 90, composiciones en general de poco más de 2 minutos de duración, y featurings por doquier como los de Machine Gun Kelly en algo de título tan ilustrativo como ‘FUCK YOU, GOODBYE’, o el de Marshmello en la canción a piano ‘FEEL SOMETHING’.

En su disco ‘FUCK LOVE’ cabe algún ritmo playero medio jamaicano como ‘SO DONE’, medios tiempos intimistas como ‘ERASE U’, y canciones tan entregadas como ‘ALWAYS DO’, todo sin salirse del guión de las tendencias de la actualidad.

En ese contexto llegamos al ‘WITHOUT YOU’ que se ha presentado en Saturday Night Live, ampliando el estatus de estrella de The Kid LAROI, que al fin y al cabo es un australiano intentando abrirse camino en puntos del mundo demasiado remotos para él: no hace falta recordar las dificultades de Kylie o la neozelandesa Lorde para entrar en América. O en otros mercados. ‘FUCK LOVE’, que sí ha sido top 10 en países anglosajones como Estados Unidos o Reino Unido, ha obtenido una repercusión extremadamente limitada en otros mercados como Francia, Alemania y España, y en ese sentido la jugada «Miley» es maestra para un material con un potencial comercial descomunal.