Juice WRLD fallece a los 21 años: la policía halla drogas, armas y munición en su avioneta privada

El rapero Juice WRLD ha fallecido esta semana a los 21 años, informaba TMZ. El artista, cuya muerte se ha producido solo días después de que celebrara su cumpleaños, sufría una convulsión cuando caminaba por el aeropuerto Midway de Chicago, después de aterrizar, según contaban testigos. La autopsia de Juice WLRD no ha sido concluyente, pero la policía ha confirmado que la avioneta privada en la que viajaba el rapero iba cargada con 41 bolsas selladas de marihuana, seis botellas de jarabe para la tos y tres armas de fuego, además de munición. Al artista le fue administrado un antídoto para la sobredosis de opioides al colapsar, pero este fallecía horas más tarde, pasadas las 3 de la madrugada.

De nombre real Jarad Anthony Higgins, Juice WLRD era uno de los raperos más populares de la actualidad en Estados Unidos, sobre todo desde que su hit ‘Lucid Dreams’, que samplea prominentemente ‘Shape of My Heart’ de Sting, se viralizara en 2018, sumando a día de hoy casi un billón de streamings en Spotify. El segundo álbum oficial del artista, ‘Death Race for Love’, alcanzaba este año el número 1 de ventas en el país. Juice WLRD, cuyo nombre se inspiraba en la película ‘Juice’ protagonizada por Tupac Shakur, también había triunfado con temas como ‘Robbery’, ‘All Girls Are The Same’ o ‘Bandit’ y el artista también era conocido por sus colaboraciones con benny blanco (‘graduation’), Ellie Goulding (‘Hate Me’) o Halsey (un remix de ‘Without Me’). Muchos fans están recordando una frase del tema ‘Legends’ de Juice WLRD en la que el rapero trágicamente cantaba: “¿a quién le importa el club de los 27 si no pasamos de los 21?”

Multitud de artistas han lamentado la muerte de Juice WRLD en las redes sociales. En Instagram, Drake ha escrito que le “gustaría ver a todo el talento joven vivir más y odio despertarme y ver que otra vida llena de bendiciones ha terminado demasiado pronto”. También en esta red social, Chance the Rapper ha manifestado: “ojalá hubiéramos tenido más conversaciones como aquella en Los Ángeles. Esto es ridículo. Millones de personas, no solo en Chicago sino tambén en todo el mundo, sufren por esto y no saben qué hacer. Algunos de los artistas que han expresado sus condolencias en Twitter son The Weeknd, Lil Nas X, Lil Yachti o Zedd.

