Tate McRae ha dado el (probablemente primer) pelotazo de su vida en los últimos meses. ‘Greedy‘ ha sido número 1 en las listas oficiales de más de una decena de países, entre ellos por supuesto Canadá, su lugar de origen; tanto en Estados Unidos como en Reino Unido ha llegado a tercera posición, y el tema sigue entre los tres más escuchados en Spotify Global produciendo más de cinco millones de escuchas diarias como si no hubiera pasado casi medio año desde su edición.

En realidad, Tate ya contaba con un macrohit en streaming del tamaño de ‘you broke me first’, incluido en su debut de 2022 ‘i used to think i could fly’. Es uno de esos pocos temas que superan las mil millones de escuchas solo en Spotify. McRae, también, había tenido el buen gusto de colaborar con Regard y Troye Sivan en ‘You‘, un pequeño hit en listas dance que mereció mayor repercusión.

- Publicidad -

2023 ha sido el año de Tate McRae y 2024 lo será mucho más. Tate presentará su segundo álbum ‘THINK LATER‘ en una gira mundial que incluye dos paradas en España, estas son, el 20 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona, y el 21 de mayo en el Palacio Vistalegre de Madrid. Las entradas están disponibles en Live Nation. McRae, que apenas tiene 20 años, nos atiende vía Zoom con suma profesionalidad.

¿Cómo defines tu último año?

Ha sido un año caótico y confuso, pero también me he sentido muy aliviada de que me disco haya salido y de haber hecho todas las actuaciones que he hecho en un periodo de tiempo tan corto. Me siento muy orgullosa de la música que he sacado en la última parte del año.

- Publicidad -

¿Sientes que eres una artista nueva aunque este sea tu segundo disco?

Siento que es una nueva era para mí como artista. También es la primera vez que la gente me está viendo bailar realmente, así que es un nuevo inicio en ese sentido.

El baile es importante en tus actuaciones. ¿Faltan en la industria este tipo de shows?

Creo que están de vuelta, el público tiene ansia de artistas que incorporen baile en sus shows. Para mí es emocionante porque me he criado admirando a las grandes leyendas que hacían este tipo de actuaciones. Durante el covid fue complicado (potenciar las coreografías) porque la producción y los videoclips pararon un poco, pero ahora están volviendo y me gusta que así sea.



- Publicidad -

Hace poco dijiste que echabas de menos la música de Ariana Grande. ¿Has visto su nuevo vídeo?

Por supuesto. Es increíble.

Naciste en 2003, ¿cuál es tu primer recuerdo musical?

Cuando era niña pasaba mucho tiempo en el estudio de baile de mi madre, observando a los bailarines. No pensaba tanto en la música sino en el baile. Bailaba todo el rato. Recuerdo obsesionarme con ciertas canciones, las escuchaba una y otra vez y las bailaba para mi madre. Con dos o tres años recuerdo tener ese anhelo de cantar y bailar. Mi interés por la música vino un poco después, pero de pequeña estuve rodeada de mucha música diferente, música clásica y contemporánea, hip-hop, muchos géneros diferentes.

¿Por qué ‘greedy’ ha conectado tanto con el público? A mí me recuerda un poco a lo que hacían Nelly Furtado y Pussycat Dolls allá por 2006. Entonces tú tenías unos 3 años.

Creo que la industria musical cambia constantemente, sobre todo ahora mismo, va a un ritmo extremadamente rápido y busca nuevos sonidos, diferentes matices, a todas horas. Existe muchísima música ahora mismo. Se trata de encontrar tu propio sonido y tu propio camino. En cuanto a ‘Greedy’, recuerdo entrar en el estudio antes de grabarla y pensar que nadie me había visto bailar hasta ese momento. Mi objetivo era grabar una canción rítmica que se pudiera bailar. Nos influyó el pop de los 2000, los beats de la época eran muy chulos, y pensamos que teníamos que correr el riesgo e intentar traerlos de vuelta.

¿Cuál es tu canción favorita del disco?

Mi favorita es ‘Hurt My Feelings’. Es uptempo. Para mí es hermana de ‘Greedy’, es muy divertida. Habla de querer a alguien al que no puedes tener. Es la primera vez que he escrito una canción sobre un crush, en lugar de sobre el tormento que puede ser el amor. Ha sido una de las canciones que más me ha divertido componer.

¿Por qué Ryan Tedder ha sido el productor idóneo?

Me ha costado mucho encontrar a alguien con el que me entienda realmente en el estudio. Ryan y yo nos llevamos muy bien. Ryan es evidentemente un genio componiendo, tiene su estilo escribiendo música pop, y yo traigo diferentes estilos también. Componer en el estudio puede ser un proceso terapéutico porque escribes sobre tu vida personal, y es importante encontrar a alguien con quien te sientas cómoda haciéndolo. Si estás en el estudio con la gente equivocada, quizá no quieras abrirte tanto emocionalmente. Por eso Ryan y yo hemos terminado creando un álbum juntos.



¿Qué aprendemos de ti en este disco que no supiéramos antes?

El disco muestra una faceta de mí más juguetona y también más atrevida. En las letras intento hablar de los sentimientos más incómodos que he podido sentir, o que más miedo me han dado. Hablan de rebelarme y de salir de mi propia piel y escapar. A veces mi música puede ser emocional, porque normalmente escribo sobre mis sentimientos negativos, y en este disco he intentado no hacer eso.

«La industria cambia a un ritmo extremadamente rápido»

¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentando escribiendo el disco?

He escrito como 60 o 70 canciones en el último año y, solo en la última semana, inmediatamente antes de que se acabara el plazo de entrega, compuse cinco de las canciones que forman parte del disco. A veces trabajo mejor bajo presión. Creo que lo más difícil de escribir el disco ha sido darle a todas las canciones una unidad, pero al final lo he conseguido.

Has dicho que el disco salió un poco a toda prisa, ¿crees que ha sido un error, que el disco podría haber sido mejor si hubieras esperado, o crees que más bien ha sido una buena decisión?

No diría que ha salido con prisa… El caso es que yo podría coger cosas separadas de este disco y hacer uno nuevo. Soy perfeccionista. De ‘Greedy’ llegamos a grabar 35 versiones. Podría haber hecho lo mismo con todas y cada una de las canciones del disco, pero tiene que haber un momento en que paras y dices «esto es lo que hay». El arte es subjetivo. Me podía gustar una canción y Ryan odiarla, o al revés. Realmente no existe ese «momento perfecto» para hacer algo. He tenido que aceptar que esto es todo lo que tenía que escribir en este momento concreto de mi vida. Aquí es donde estoy.

¿Qué preparas para tus próximos shows, qué tipo de directo tienes en mente?

Estamos empezando a hablar de la dirección creativa. Quiero crear un espectáculo con bailarines. Voy a tener mucho que decir en cuanto a los visuales y las coreografías, así que estoy muy emocionada de poder llevar el show a cabo.