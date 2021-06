‘IN A DREAM‘ de Troye Sivan pasó injustamente desapercibido por las listas de éxitos pese a ser uno de los mejores discos de 2020, y eso que en realidad era un EP, pero el cantante australiano está riendo último gracias al hit que se acaba de marcar con ‘You’, su reciente single con la cantante canadiense Tate McRae producido por el DJ kosovar Dardan Aliu, más conocido por su alias Regard, quien os sonará si vivisteis el viral de ‘Ride It’, con 800 millones de streamings en Spotify.

‘You’ llegó a las plataformas el pasado mes de abril y, poco a poco, se ha convertido en una de las canciones más radiadas actualmente en Estados Unidos, aunque modestamente. En la clasificación de Kworb aparece muy por abajo, casi fuera de la tabla, pero por lo menos aparece y lo cierto es que es ahora cuando está obteniendo sus posiciones máximas en la lista (top 95).

‘You’ ha alcanzado el top 3 de la lista dance del Billboard y se ha quedado a las puertas de entrar en el Billboard Hot 100 (un top 9 en el «Bubbling Under») pero, como Estados Unidos no es el centro del mundo, también hay que decir que el tema ha logrado entradas en varias listas oficiales europeas, llegando a ser número 1 en Bélgica. Curiosamente, ni en Australia (51) ni en Canadá (57) ha pasado gran cosa con él, en Reino Unido no ha pasado del top 48 y por supuesto en España ni siquiera ha pasado a saludar, pero sus 44 millones de streamings en Spotify confirman que ‘You’ es ya uno de los mayores éxitos de la carrera de los tres artistas involucrados.

Un éxito merecido, por otro lado: ‘You’, hoy la Canción Del Día, es una elegante y vaporosa producción de synth-pop y house en la que Troye y Tate cantan sobre una persona que les ha dejado y sobre la que no pueden dejar de pensar. Troye se pregunta por qué el chico al que amaba le ha «dejado sin intentarlo siquiera» pero reconoce que no «puede decir adiós», y Tate siente lo mismo y declara: «estoy harta de tus mierdas pero no me puedo resistir a ti». El estribillo repite la palabra «you» varias veces, de ahí el título: «cuando vuelvo hacía atrás vuelvo a ti, cuando hablo con mis amigos hablo sobre ti, y cuando el Hennessy está fuerte solo te veo a ti».

En los últimos días también ha sido posible apreciar ‘You’ en directo: Regard, Troye y Tate han presentado la canción en el programa de Jimmy Fallon, en un vídeo muy bien editado teniendo en cuenta que los tres han grabado sus respectivas partes «desde tres continentes diferentes», como apunta un comentario de Youtube.