Tate McRae se divierte como nunca en ‘greedy’

Tate McRae ha conseguido uno de los temas más virales de las últimas semanas. Y, quizás hasta para su propia sorpresa, lo ha hecho con uno de los temas más divertidos de su discografía. Con más de 150 millones de reproducciones en Spotify en su primer mes, y colándose en el top 100 de Singles España, ‘greedy’ se puede considerar ya un éxito.

Sin embargo, la canción también lleva a la artista a distanciarse de lo que la había destacado hasta ahora. Si bien en su primer disco ‘i used to think i could fly’ logró hacerse notar ‘she’s all i wanna be’, canción cuya producción invitaría a bailar en cualquier discoteca, el gran aprecio quedaba reservado para los temas más vulnerables como ‘chaotic’ o ‘feel like shit’.

Utilizando todos los ingredientes necesarios para hacer una gran canción pop de radio, ‘greedy’ es un alegre single sobre el empoderamiento femenino y la autoestima. Tate McRae canta a un chico que ella primero «se amaría a sí misma», siendo esa su principal prioridad. Con un aire juguetón, McRae termina el estribillo diciendo «esto no acabará bien», para mostrarle así lo poco que le importa.

Sus solo dos minutos de duración parecen milimétricamente pensados para TikTok. De hecho, es en esa plataforma donde nació ‘greedy’, siguiendo la reciente tendencia de publicar fragmentos de la canción en TikTok para generar expectativas antes del lanzamiento. La duración, sin embargo, no le priva de sus tres estribillos y su puente correspondiente, algo atípico en temas tan cortos.

El nuevo single de la cantante no solo la distancia de su mayor hit, ‘you broke me first’, sino que también la aleja de los sonidos que están explorando otras artistas emergentes como Olivia Rodrigo o Billie Eilish. ¿Seguirá de momento este camino?