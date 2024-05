Taylor Swift reanuda el Eras Tour añadiendo temas nuevos

Taylor Swift ya está en Europa presentando su mastodóntico ‘Eras Tour’ después de dos meses de descanso durante los cuales ha lanzado nuevo disco, ‘The Tortured Poets Department‘. Durante este mes de mayo, Taylor estará ofreciendo conciertos en Francia, Suecia y Portugal antes de aterrizar en España para cumplir con sus dos shows confirmados en el remodelado Estadio Bernabéu de Madrid, los días 29 y 30 de mayo.

Como era de esperar, Swift ha ajustado el setlist de Eras Tour para incorporar el repertorio de ‘The Tortured Poets Department’. Las canciones elegidas son ‘Fortnight’, ‘Down Bad’, ‘Bud Daddy I Love Him’, ‘Who’s Afraid Of Little Old Me’, ‘The Smallest Man Who Ever Lived’, ‘I Can Do It With A Broken Heart’ y ‘loml’. Del setlist anterior, Swift se ha deshecho de ‘The Archer’ y ‘the last great american dynasty’, entre otros temas.

Naturalmente, también el escenario de Eras Tour ha sido rediseñado para incluir el segmento de ‘The Tortured Poets Department’. La nueva sección incluye en el escenario la instalación de una cama psiquiátrica como la que aparece en el videoclip de ‘Fortnight’. Por cierto, la canción especial del inicio de la gira en Francia ha sido ‘Paris’, un bonus track de ‘Midnights‘ (2022).

