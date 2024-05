Israel se clasifica para la final de Eurovisión; la TV belga boicotea su actuación

Eurovisión ha celebrado esta noche su segunda semifinal, marcada por la participación de Israel, que ha sido abucheada y vitoreada a partes iguales. Los vídeos que nos están enviando compañeros periodistas desde Malmö muestran a una parte del público claramente aplaudiendo la actuación, sobre todo a su término, y a otra parte abucheando, sobre todo al principio y hacia la mitad.

Finalmente, Israel ha conseguido los votos suficientes para lograr la clasificación a la final, repitiéndose con el anuncio la misma situación por parte del público. Los puntos que han obtenido los semifinalistas son secretos hasta que termina la final, por lo que se desconoce de dónde proceden.

Mientras, en Malmö se celebraban manifestaciones contra su participación por el «genocidio en Gaza». La televisión belga ha ido más lejos y ha boicoteado la actuación israelí ofreciendo este contundente mensaje: «Condenamos las violaciones del Estado de Israel. Israel también está destruyendo la libertad de prensa. Por eso interrumpimos temporalmente la pantalla».

Belgian TV right before the start of Eurovision:

"We condemn the violations of the Israeli state. Israel is also destroying the freedom of the press. That's why we temporarily interrupt the screen." pic.twitter.com/YMEgcLdHyM

— Pim 🇸🇮🇬🇷🇮🇹 (@EscPim) May 9, 2024