TateMcRae canta al sexo sin ataduras en ‘Sports Car’

Tate McRae, una de las últimas sensaciones del pop internacional, prepara el lanzamiento de su próximo álbum, que lleva el extraño título de ‘So Close to What’ y se pone a la venta en menos de un mes, el 21 de febrero. Unos meses después, el 9 de mayo, McRae presentará ‘So Close to What’ en España, en el Palacio Vistalegre de Madrid, dentro de su gira de 2025.

‘So Close to What’ se había presentado hasta ahora con dos sencillos, el exitoso ‘it’s ok i’m ok‘ y ‘two hands’. El tercero está gozando de cierto impacto en las listas, y es la Canción Del Día para hoy jueves.

‘Sports Car’ es la nueva apuesta de Tate McRae por el sonido rítmico y explosivo que caracterizó la segunda época de gloria de Timbaland, la de 2006, año en que produjo discos superventas de Justin Timberlake y Nelly Furtado. ‘Sports Car’ tiene mucho de ‘Loose‘, aunque su gracia es la manera en que logra enganchar a través de un estribillo susurrado.

‘Sports Car’ es un despliegue de sensualidad que se manifiesta no solo a través de la actuación vocal de Tate sino, también, a través de una letra llena de insinuaciones sexuales. ‘Sports Car’ es una oda al sexo sin ataduras, simbolizado a través de la imagen de un «coche deportivo» que lleva a Tate McRae muy lejos, todo lo lejos que desea. Ella se imagina «haciéndolo» en todas partes, en la «esquina de la cama», en «la playa» o incluso ella sola mientras su chico le mira.

Sometida al placer, Tate McRae entrega en ‘Sports Car’ una canción que no tiene nada que envidiar a ‘Greedy‘ y que se está posicionando muy bien en las listas globales: ahora mismo aparece en el puesto 23 de la tabla global de Spotify, casi una semana después de su estreno. Su viralidad en redes, sobre todo en TikTok, está contribuyendo especialmente a su éxito. Con suerte no pasará desapercibido su entretenido videoclip lleno de modelazos y coreografía. Recuerda nuestra entrevista con McRae aquí.