Thom Yorke y Mark Pritchard estrenarán su peli en España

Thom Yorke y Mark Pritchard publican su disco conjunto, ‘Tall Tales’, el próximo 9 de mayo. ‘Tall Tales’ se ha presentado con los singles ‘Back in the Game’, ‘This Conversation is Missing Your Voice’ y, el pasado 9 de abril, ‘Gangsters’.

El lanzamiento de ‘Tall Tales’ se acompañará de una película dirigida por Jonathan Zawada que se estrenará en cines de todo el mundo. En España, la proyección podrá verse en exclusiva en el cine Phenomena Experience de Barcelona el mismo día 9 de mayo a partir de las 20 horas, gracias a la colaboración de Primavera Sound y MIRA Festival. Toda la info, aquí.

«Los asistentes a este evento único en Barcelona», explica la información oficial, «serán los primeros en sumergirse en esta fábula moderna ideada por este triunvirato creativo, un universo onírico donde los cálidos ecos de los sintetizadores de los 70 y los paisajes sonoros envolventes se funden con imágenes que transitan entre un futuro inquietante y una atemporalidad mágica. La narrativa cinematográfica de Tall Tales promete adentrarse en territorios inexplorados, desafiando las convenciones y expandiendo los límites de la experiencia audiovisual como tal».

‘Gangsters’ continúa la promesa de la influencia del kraut en ‘Tall Tales’ y la cruza con otra referencia citada en la nota de prensa, la de Joe Meek, a cuyo visionario ‘I Hear a New World’ de 1960 recuerda ‘Gangsters’ en elementos como la producción vocal y las atmósferas.

‘Tall Tales’ será otra reflexión de Thom Yorke sobre el mundo moderno acompañada de la producción futurista de Mark Pritchard. Recorriendo otros sonidos como el prog, el synth-pop o la Library music, Yorke y Pritchard examinarán la el impacto tecnología en la existencia humana. «Tall Tales se presenta como un cuento de hadas para la era contemporánea, una declaración artística que invita a la reflexión sobre el progreso y a redescubrir el poder trascendente del arte. La obra plantea una reflexión sobre la tecnología y su impacto en nuestra existencia, donde los ordenadores, inicialmente concebidos para la contabilidad, hoy intentan pintar nuestras imágenes y cantar nuestras canciones, gracias a la llegada de la inteligencia artificial. Una fábula tecnológica que, al igual que los mejores cuentos, equilibra la luz y la oscuridad, con los coros reverberantes de Thom Yorke entrelazándose con la brillante electrónica de Mark Pritchard y el imaginario especialmente creado por Jonathan Zawada».