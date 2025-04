Parte de la redacción evalúa ‘Year of the Snake’, el primer adelanto del nuevo álbum de Arcade Fire, ‘Pink Elephant‘:

«Con la misma rotundidad que afirmo que los cuatro primeros discos de Arcade Fire son cuatro obras maestras, afirmo que el bajón de calidad en los dos siguientes es considerable. ‘Everything Now‘ (2017) contiene algunas de sus mejores canciones, pero se ve lastrado por contener también algunas de las peores, y ‘WE‘ (2022) era más “regular” en ese sentido, pero no lograba alcanzar la excelencia de antaño… incluso, en lo que hasta ese momento la banda era infalible: lanzar tremendos lead singles.

- Publicidad -

En ese sentido, aunque mire al séptimo disco con cautela en cuanto a expectativas, ‘Year of the Snake’ es una muy buena señal: vuelve a ser un temazo. El punto épico que tan bien se les da no termina de llegar (hay edging al respecto, que diría Mike White), pero diría que parece intencionado teniendo en cuenta esa búsqueda de la calma que vemos entre la letra de la canción y, a tenor de lo que han revelado en notas de prensa, el contenido de este nuevo disco.

Win y Régine producen junto a Daniel Lanois (con quien trabajaron en ‘We Don’t Deserve Love’, una de las muy-buenas de ‘Everything Now’), y se estrenan en instrumentos (él en batería, ella en bajo) entregando otro de esos himnos generacionales marca de la casa, éste bastante más tranquilito pero igualmente efectivo: “It’s the season of change / and if you feel strange / it’s probably good”. Pablo Tocino

- Publicidad -

«El disco de Arcade Fire se titula ‘Pink Elephant’, una imagen que en el mundo anglo se asocia a las visiones alucinógenas. Es famosa la escena de los elefantes rosas de ‘Dumbo’, por ejemplo. Sin embargo, el primer adelanto, ‘Year of the Snake’, no es tan alucinógeno o surrealista, sino que promete un colocón que nunca llega a través de un loop de teclado más típico imposible. Hay más ideas psicodélicas en muchos discos africanos completamente desconocidos que aquí.

‘Year of the Snake’ es una de las composiciones pretendidamente maduras de Arcade Fire. Sobre todo, desarrolla una épica de bajos vuelos, alimentando muy poco a poco el crescendo de ‘Year of the Snake’ con efectos -o efectismos- varios que no impresionan. Aunque la serpiente se vista de seda, serpiente se queda. Y a la serpiente le falta veneno.

- Publicidad -

La ironía de todo esto es que ‘Year of the Snake’ versa sobre el cambio y la transformación vital. La canción pretende ofrecer un mensaje inspirador, animando al oyente a hacer con su vida «lo que quiera, y no lo que deba». Sin embargo, frases como «si sientes algo raro, eso es bueno» suenan más tópicas que lúcidas y la producción es excesiva para tan poca canción. Durante cinco largos minutos, Arcade Fire estiran más el chicle que Dalí las patas de sus elefantes». Jordi Bardají

¿Qué te parece Year of the Snake? Un rollo, están de vuelta

Un temazo, están de vuelta Ver resultados