Más Alcalá Norte y menos Mario Vaquerizo en La Revuelta

En plena polémica en el Ayuntamiento de Madrid por el reconocimiento que le quieren hacer las instituciones del Partido Popular tras haberle contratado ya por actuaciones que implican más de 100.000 euros de dinero público, Mario Vaquerizo ha concedido otra entrevista. En este caso, el tema que ha llamado la atención de los medios es su ausencia en ‘La Revuelta’.

El marido de Alaska ya había revelado previamente en The Objective que en el programa de David Broncano no le quisieron como invitado: “Yo llamé y dije que quería ir, pero me dijeron que no interesaba”. Concluyó, entonces, diplomático: «En cada casa va quien quiere el jefe». Ahora, en el podcast «Ponte los cascos» ha lamentado, escocido, que sigan sin llamarle para ‘La Revuelta’. No, no le basta con salir regularmente en ‘El Hormiguero’ o haber acudido hace un mes al Late Xou de Marc Giró, que también es de RTVE: también quiere ir a ‘La Revuelta’.

“No, no llaman”, ha declarado al tiempo que ha querido hacer hincapié en el hecho de que este programa lo paguemos todos: «A la casa de todos tiene que ir todo el mundo».

Mario Vaquerizo pone así el dedo en la llaga del que ha sido uno de los debates más repetidos durante los últimos meses: el dinero que el programa de David Broncano nos cuesta a todos, y que en el fondo no es mucho más de lo que cuestan otras series y formatos de RTVE.

‘La Revuelta’ cuesta 87.500 euros por episodio, mientras ‘Cuéntame cómo pasó’ podía costar 762.000 euros por episodio, y ‘Masterchef Celebrity’, 775.500 euros por episodio. No está mal para un programa que siguen todos los días unos 2 millones de personas solo en la televisión tradicional, sin contar el altísimo impacto que tiene en RTVE Play y en redes.

Pero sobre todo en ese «a la casa de todos tiene que ir todo el mundo», Mario Vaquerizo está obviando que el potencial de invitados para el programa es infinito, pero los programas son finitos, y por tanto, «no, no puede ir todo el mundo». ‘La Revuelta’ no se centra específicamente en el mundo de la cultura o las artes. A menudo acuden doctores, científicos, deportistas, activistas y personalidades públicas de toda índole.

Incluso centrándonos en la música, la lista de artistas que no han acudido a ‘La Revuelta’ será siempre infinita. Tanta como una oferta que hoy en día incluye reggaeton, trap, indie, rock, cantautor, bedroom pop y un inacabable etcétera. Ciñéndonos a un estilo parecido al de Nancys Rubias, el grupo de Mario Vaquerizo, ¿por qué no deberían ir antes Ojete Calor, que llenan espacios en Madrid para 15.000 personas, o Ladilla Rusa, que multiplican por 4 el número de oyentes en Spotify del grupo de Vaquerizo? Y sobre todo, ¿cuándo van a ir a ‘La Revuelta’ Alcalá Norte, el grupo ganador del Premio Ruido a Disco Nacional del Año, y que lo llevan pidiendo en redes sociales desde hace meses?

Al final, cada uno tendremos una opinión sobre quién tiene que ir al programa de David Broncano: quién lo merece, quién daría juego, quién lo hará mejor que Amaia o Leiva… pero en definitiva, quien tiene la última palabra, es ‘La Revuelta’.

creeis que vamos a ir a la revuelta? — Alcalá Norte 🔫 (@alcalanorton) February 24, 2025