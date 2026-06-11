Lizzo / BITCH

Lizzo, figura clave en el discurso sobre la aceptación corporal y el amor propio, publica su nuevo álbum en un momento profesional complejo, marcado por el deterioro de su imagen pública a raíz de diversas acusaciones, algunas ya desestimadas y otras aún en proceso.

Aprovechando que Lizzo ha popularizado la palabra “bitch”, el disco decide llamarse de esta manera, pero el material rara vez está a la altura de su desafío. Las composiciones, correctas, no esconden hits potenciales a la altura de ‘About Damn Time‘ o ‘Truth Hurts’, y cabe preguntarse cuánta gente en la industria ha dado la espalda a Lizzo para proteger su propia reputación.

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En este escenario, Lizzo hace lo que puede con lo que tiene. Lo que tiene, eso sí, es una gran voz que exhibe a lo largo del disco, sobre todo en el drama R&B de ‘Little Black Cat’, sobre una infidelidad. Incluso la escuchamos tocar la flauta en ‘Too Nice’, interludio dedicado a una amistad rota que incluye la frase: “I pay the checks, but nobody checks on me” (“yo pago las facturas, pero nadie me pregunta cómo estoy”).

Lizzo no pasa página exactamente de las polémicas en ‘BITCH’, pero las afronta sin entrar en detalles que no interesan a nadie y sin aburrir como Drake en su último disco. Y aunque no evita el tono victimista en algunas letras, como las de ‘Like a Crime’ o la misma ‘Too Nice’, al menos ofrece distintos puntos de vista musicales: ‘A Toast’, una simpática balada a piano tipo musical de Broadway dedicada a quienes le «han hecho daño», mantiene cierto ánimo victorioso y abre el disco.

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No contiene ‘BITCH’ ningún hit claro simple vista, y precisamente esa es la mayor ausencia del disco. El entusiasmo disco-funk de ‘Happy 2 Be’ se acerca, pero no lo consigue plenamente, mientras que el Minneapolis funk de ‘That Grrrl’ o la balada Motown ‘Whose Hair Is This’ se quedan en correctos ejercicios de estilo.

‘Bitch‘, reciente single, samplea el éxito de Meredith Brooks y, sin ser un despropósito, no logra reinventar el sample ni tampoco presenta la producción neo-soul más imaginativa, aunque se agradece el intento de hacer algo diferente. En ese sentido, la mejor canción del disco es sin duda ‘GOODMORNING!’, que, cerrando el LP en clave ye-yé sesentera, hace preguntarse por qué no se ha explorado más ese camino.

La sensación de que Lizzo ha hecho un disco mediano, no brillante, pero tampoco tan desastroso como comentan algunos medios, la corrobora el single ‘Don’t Make Me Love U‘, que fusila sin rubor dos éxitos muy conocidos de los 80, ‘Like a Virgin’ y ‘Billie Jean’. En comparación con los propios éxitos de Lizzo también se queda corto, pero la canción tampoco es catastrófica.

El ímpetu new wave de ‘She Stole My Man’ y el sample de ‘Sexy Lady’ de UBC aportan variedad a un disco que curiosamente nunca suena tan pícaro y descarado como promete su título: más bien encontramos a una Lizzo creativamente algo estancada y tratando de ofrecer un producto fácilmente digerible, pero carente del ingenio y la garra esperados de la creadora de la frase “I just took a DNA test, turns out I’m 100% that bitch”. Aquí, la bitch está a un 60%.