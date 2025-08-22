Doja Cat reivindica otros 80 en la gran ‘Jealous Type’

En una industria musical permanentemente enamorada de los años 80, era hora de que alguien recuperara un sonido diferente de la época. Doja Cat ha decidido que el post-disco-pop de Jimmy Jam & Terry Lewis (productores de Janet Jackson y Alexander O’Neal) vuelve a tener cabida en el mainstream y lo demuestra lanzando un temazo llamado ‘Jealous Type’ que renueva el sonido de éxitos como ‘The Pleasure Principle’ o ‘Criticize’, pero que tampoco renuncia al rap que la ha dado a conocer.

‘Jealous Type’, la Canción Del Día de hoy, es un torpedo de pop-disco sintético que nunca adivinarías producido por Jack Antonoff, pero así es. En la canción, Doja lidia con su inseguridad en una relación que no se termina de materializar y, aunque dice que sus celos no hacen daño, en el rap de la canción reconoce que se le ponen los «ojos verdes de la «envidia».

La información sobre el nuevo trabajo de Doja Cat sigue llegando con cuentagotas. De hecho, la que se suponía la portada oficial del álbum ‘Vie’ no lo es. Doja dice que la portada oficial del disco todavía no se ha realizado. La imagen floral sería una de las portadas alternativas de las ediciones de vinilo. A lo largo de las próximas semanas revelará nuevas ediciones y detalles a razón de uno por semana. Así al menos lo indica la artista en redes.

‘Vie’ contendrá 15 pistas, verá la luz el 26 de septiembre y hace unas semanas se avanzaba en V Magazine que sería «rico en texturas retro y con un fondo sonoro cargado de varias influencias de los años 70 y 80”.

La artista se está explayando sobre lo que ella entiende por música pop: «sé que puedo hacer música pop y el pop es simplemente lo que es popular. Empieza a ser una cosa vista como un deporte por la gente que lo mira por encima, disfrutándolo, pero quizá no respetando lo que es, que es música. Lo ven como si fuera una especie de fútbol para chicas y gays».

