Janet Jackson viraliza un single de 2001

Janet Jackson ha sido bendecida por el milagro de TikTok y su single de 2001 ‘Someone to Call My Lover’ se ha viralizado en la red social, disparando sus escuchas en Spotify. ‘Someone to Call My Lover’ se ha convertido en la canción más popular de Jackson en la plataforma, cuando antes no se encontraba ni entre las cinco más populares.

Una cronología publicada por Vulture detalla cada etapa del fenómeno viral de ‘Someone to Call My Lover’. El origen del viral parece ser un remix de ‘Someone to Call My Lover’ publicado en Soundcloud que empezó a circular en TikTok el pasado mes de diciembre. Una persona con el alias de @minga57 firmaba este remix hardcore y acelerado que dejaba la pieza original irreconocible.

Después, durante los meses de enero y febrero y, sobre todo, durante el actual mes de marzo a punto de acabar, el uso de la versión original de ‘Someone to Call My Lover’ se ha extendido. Por ejemplo, ‘Someone to Call My Lover’ ha sonado de fondo en vídeos de animales adorables y también en vídeos de mujeres afroamericanas que se han grabado bailando la canción y la han reivindicado por ser un «quirky black girl bop», identificándose con el peculiar sonido R&B de la canción, tan veraniego.

El viral de ‘Someone to Call My Lover’ se ha vuelto transversal y ha alcanzado la cifra de 70.000 vídeos en TikTok que utilizan la canción original de diversas maneras, a los que se suman otros 32.000 que emplean el remix. La rapera Doechii ha detectado el viral en X y ha acabado interactuando con la propia Janet Jackson intercambiando con ella capturas del videoclip. Según datos de Luminate, los streamings de ‘Someone to Call My Lover’ han aumentado en más de un 600% durante las últimas cuatro semanas.

Aunque el éxito de ‘Someone to Call My Lover’ todavía no ha traspasado a las listas oficiales, a la manera de ‘Murder on the Dancefloor‘ o ‘Bloody Mary‘, este viejo hit de Janet ya aparece en el puesto 21 de los temas más virales en Spotify USA y, sobre todo, es un éxito rotundo en TikTok que ha sido descubierto por una nueva generación y revitalizado.

‘Someone to Call My Lover’ fue el segundo single de ‘All for You’ (2001) y tenía la peculiaridad de samplear ‘Ventura Highway’ (1972) de America y de usar una interpolación de ‘Gymnopédie No. 1’ de Erik Satie. En Estados Unidos llegó al puesto 3 del Billboard Hot 100, en los dulces años previos a la hecatombe de la Super Bowl.