‘Bloody Mary’ de Lady Gaga irrumpe en listas oficiales

En los últimos días de 2022, el spin-off de la Familia Adams de Netflix, ‘Miércoles’, viralizaba sin querer ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga. La protagonista de la serie bailaba en un capítulo realmente ‘Goo Goo Muck’ de The Cramps, pero TikTok decidía que hubiera molado más que Miércoles bailara ‘Bloody Mary’ con el pitch subido, y la gente fue asintiendo. Hasta la propia Lady Gaga.

La artista escribió la canción inspirada en el personaje bíblico de María Magdalena, a la que se refirió en su momento como “la novia de la estrella de rock definitiva” y como “una superestrella”. Influida por su educación católica, la canción versaba sobre “vivir entre la realidad y la fantasía”, en tanto que la figura de María Magdalena le parecía a Gaga “mitad humana, mitad divina”. Sin embargo, nunca fue un single de ‘Born this Way’. Al menos hasta que han pasado 11 años, casi 12, de su edición.

Pasada la fiebre navideña y eliminadas de las listas de éxitos las Mariahs, las Brendas y los Whams!, ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga toma posiciones. Esta semana el tema entra por primera vez en el top 40 británico, subiendo al puesto 22 desde el 74. Y también aparece en el competitivo Billboard Hot 100, donde es puesto 68. Además, se va a enviar a radios la semana que viene, pese a datar de 2011, lo que revela que Interscope va con esto a por todas.

Al tiempo, ‘Born This Way’, el tan traído y llevado tercer disco de Lady Gaga, que no repitió el éxito de ‘The Fame’ tras los tropezones comerciales que supusieron en su momento ‘Judas’ (ahora también viral), ‘The Edge of Glory’ y los demás singles tras ‘Born this Way’, vuelve al Billboard 200, en concreto al puesto 161.

En cuanto a datos de otros países, ‘Bloody Mary’ también ha sido top 20 en Italia, top 31 en Alemania y top 43 en Francia en cuanto a listas oficiales. En España se asomaba por el número 96 hace unas semanas antes de desaparecer de la lista. En el Global de Spotify, la canción ronda el top 40 tras haber llegado a ser número 24.

