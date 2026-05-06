Pablo Alborán discute a Vox y su propuesta de «prioridad nacional»

La propuesta de “prioridad nacional”, incluida en los acuerdos de PP y VOX en Extremadura y Aragón, ha encendido el debate político en los últimos días por su defensa de una supuesta “españolidad” en función del origen de padre y madre, así como por su carácter restrictivo hacia personas que residan en España en situación irregular. El eurodiputado del PSOE López Aguilar ha anunciado que trasladará el asunto a la Comisión Europea, donde ha advertido de su posible incompatibilidad con los valores europeos e incluso con la propia Constitución.

El tema ha salido a colación durante una entrevista con Pablo Alborán en el programa de Henar Álvarez, Al cielo con ella, donde el cantante ha aludido indirectamente a la idea política de VOX y su concepto de una supuesta españolidad auténtica.

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Al hablar sobre la diferencia entre el público español y el latinoamericano, Alborán explica su sentimiento de arraigo como español por haber nacido en el país. Sin embargo, añade una reflexión relacionada con la actualidad: “España, obviamente, es mi país, he nacido aquí. Aunque, como mi madre es francesa nacida en Marruecos, algunos dicen que no soy español, porque no soy de padre y madre españoles… Igual ya no soy español, según para quién”.

Ese “quién” al que se refiere Alborán indirectamente es el portavoz de VOX en Cataluña, Joan Garriga, quien ha defendido en el marco del debate sobre la “prioridad nacional” que sería español quien «haya nacido de padre y madre españoles», una afirmación contraria a la realidad jurídica española, que contempla diversas vías para la adquisición de la nacionalidad más allá del origen familiar.

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Álvarez, que capta la referencia al vuelo, responde “No serías prioridad nacional”, en clara alusión al precepto político que VOX pretende implementar en toda España. Alborán asiente y añade que precisamente su condición de español y el desarrollo de su carrera en España le han permitido proyectarse internacionalmente: “España es la que ha hecho que yo haya podido ir a Latinoamérica o a Europa”.