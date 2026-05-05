Quevedo arrasa con todo ‘El Baifo’; Fangoria, top 3

Quevedo es el indiscutible número 1 en España con su notable disco ‘El Baifo’. No solo el álbum es top 1 en nuestro país como antes lo fueron sus dos anteriores discos, sino que la totalidad de sus 14 nuevas canciones figuran dentro del top 20 de singles. Lidera la colaboración con Elvis Crespo, devolviendo a la palestra al autor de ‘Suavemente’. Las 14 pistas del álbum entran en la lista de sencillos en este orden:

1.-La graciosa, con Elvis Crespo

2.-Al golpito

3.-Caprichoso

4.-El Baifo

5.-Algo va a pasar, con La Pantera, Lucho RK, Juseph

6.-Scandic

7.-Gáldar, con Tonny Tun Tun

8.-Ni borracho

9.-2010ypico

10.-Está en casa

11.-Hookah y calor

13.-Hijo de volcán, con Los gofiones

15.-Flakito

17.-Mi balcón

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No obstante, al no haber edición física, ‘El Baifo’ no ha sido certificado como disco de oro o platino de manera directa, como lograba de sobra ‘LUX’ de Rosalía, que conseguía cifras similares de streaming.

La fuerza en streaming de las 14 nuevas canciones de Quevedo deja a Fangoria fuera de la pelea por el número 1 en nuestro país. Pero de todas formas, no lo habrían conseguido sin Quevedo, porque Omar Courtz sube del puesto 3 al puesto 2 con ‘Por si mañana no estoy‘. El dúo formado por Alaska y Nacho Canut queda en el número 3 oficial en España con ‘La verdad y la imaginación‘.

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Fangoria han sido número 1 en España con 6 de sus discos: ‘Absolutamente’, ‘Cuatricromía’, ‘Canciones para robots románticos’ y varios EP’s y recopilatorios. Esta es la primera vez que no lo consiguen con un disco de estudio desde ‘El extraño viaje’ (2006).

Hay varias entradas más en el top 20: Trueno llega al número 10 con ‘Turr4zo’, Noah Kahan queda en el 13 con ‘The Great Divide’, la banda sonora de ‘Michael‘ entra en el 14 y Foo Fighters quedan en el 19 con ‘Your Favorite Toy’.

Una entrada muy modesta la de los Dave Grohl en sintonía con la estadounidense (top 23) o la francesa (top 22). Donde el disco ha funcionado mejor ha sido en UK y en Alemania (top 2).

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La lista de entradas de la semana se cierra con ‘Live at LA Sports Arena, 1975’ de Pink Floyd, en el 86. Aunque también podemos destacar la re-entrada de Amaia con ‘Si abro los ojos no es real’ gracias a la buena acogida de su Tiny Desk (top 54) o la de Rodrigo Cuevas con ‘Manual de belleza’ (top 74).

