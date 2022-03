Fangoria protagonizan el nuevo número 1 de álbumes en España con ‘Edificaciones paganas’, el segundo de los varios epés que tienen planeado publicar. El de ‘Edificaciones paganas’ supone el 6º número 1 de la carrera de Alaska y Nacho como Fangoria tras los conseguidos por ‘Existencialismo pop’ (el primer EP), ‘Extrapolaciones y dos preguntas’, ‘Canciones para robots románticos’, ‘Cuatricromía’ y ‘Absolutamente’.

La segunda entrada más fuerte en la lista la firma Stromae. ‘Multitude’, sobre el que acabamos de hablar con su autor, entra directo al top 6 tras haber debutado en el número 1 de Francia, Bélgica y Suiza, en el número 4 de Canadá y Alemania y en el número 10 de Italia. En Reino Unido se ha quedado en el número 94, pero ya haber entrado se puede considerar un relativo éxito, dadas las dificultades a las que suelen enfrentarse los artistas europeos para triunfar en el mercado anglosajón. De hecho, la de ‘Multitude’ supone su primera entrada en la tabla de álbumes británica.

La última entrada en el top 10 se la lleva la banda de rock progresivo Marillion con su última entrega, ‘An Hour Before It’s Dark’, que ingresa en el número 9, y dentro del top 30 aparecen también los nuevos lanzamientos de José Mercé (‘El Oripandó’ es número 18) y de la banda de heavy metal sueca Sabaton, que coloca su nuevo disco The War to End All Wars’ en el 28.











Otro lanzamiento destacado de los últimos días ha sido el nuevo disco de Band of Horses, el primero en seis años. ‘Things Are Great’ entra en el número 49, por lo que empeora ligeramente el dato del disco anterior, ‘Why Are You OK’, que debutó en el 31; y unos puestos por encima saludan Ciudad Jara (el nuevo proyecto de Pablo Sánchez de La Raíz) con su nuevo trabajo ‘Cinema’, que entra en el 45.





La Habitación Roja también han vuelto estos días con un nuevo álbum. ‘Años Luz II’, la segunda parte de su disco de 2021, entra en el número 54, por lo que no ha suscitado el mismo interés que aquel (27) ni que otros de sus lanzamientos previos, como ‘La moneda al aire’ (6), ‘Sagrado Corazón’ (10) o ‘Universal’ (14), lanzados entre 2010 y 2016. Eso sí, ‘Años Luz II’ es top 4 en vinilos.

En el 55, una de las grandes estrellas de la música latina, Marc Anthony, entra con su nuevo trabajo ‘Pa’lla Voy’, y la última entrada original la firma JC Reyes con ‘Vicios’, que entra en el 94. Finalmente, la última entrada que cabe comentar es una reedición de ‘It’s a Shame About Ray’, que entra en el 67.

En cuanto a vinilos, cabe mencionar dos entradas interesantes: ‘PAINLESS’ de Nilüfer Yanya debuta en el número 98 y la edición física de ‘Nuevo cancionero burgalés’ de La M.O.D.A. entra unos puestos por encima, en el número 59.