David Harbour habla sobre Lily Allen y ‘West End Girl’: «Fue raro»

David Harbour, expareja de Lily Allen, ha hablado por primera vez sobre la experiencia de escuchar su tumultuosa ruptura narrada en forma de disco. El actor de ‘Stranger Things’ apenas había hablado sobre el tema, pero se ha abierto sobre la situación en una nueva entrevista con Variety.

Lo primero que ha dicho Harbour al ser preguntado por ‘West End Girl’, el disco de Lily Allen en la que la artista describe cómo el actor le puso los cuernos, es que fue «raro»: «Creo que el privilegio de todo artista es usar su experiencia para crear arte, y la respeto por hacer eso», asegura.

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Este se niega a «decir mucho más» por ser su «vida privada»: «A pesar de que mucha gente no me permita tenerla, yo la valoro, y también valoro las vidas de la gente con la que interactúo de forma privada», ha declarado. Harbour no tiene intención de combatir lo que cuenta Allen en el disco, pero sí matiza sus propias palabras: «Las historias son complejas y por eso digo que respeto su creación del arte para canalizar su experiencia. No fue mi experiencia», sentencia.

En la misma entrevista, el actor admite que sufrió una crisis nerviosa a finales de 2025 que le causó actuar de forma «errática»: «Me avergüenzo de ello», cuenta. «Siento que, para algunos de nosotros, nuestras virtudes están estrechamente conectadas con nuestros males», finaliza el actor. Lily Allen estará este año en Bilbao BBK Live, del 9 al 11 de julio.