Lily Allen se viste con los recibos de las infidelidades de David Harbour en su nueva gira teatral

Lily Allen está presentando en directo su exitoso disco ‘West End Girl‘ (2025), en el que relata el colapso de su matrimonio con el actor David Harbour. El montaje del concierto es teatral e incluye momentos que están siendo especialmente comentados.

Por si no fuera suficiente que, en ‘4Chan Stan’, Allen cuente con todo lujo de detalles los regalos que Harbour compra a su supuesta novia secreta, la artista ha decidido poner toda la carne en el asador en la interpretación en vivo de esta canción, vistiéndose con los recibos de esos regalos.

Allen actúa envuelta en una gran pieza de tela con apariencia de alfombra que cubre su cuerpo a modo de vestido, donde aparecen impresos distintos recibos de compras que Harbour habría realizado para esa tercera mujer, entre ellos un bolso y un viaje a Montauk. La cantante sugiere que ella se encontraba dormida en Londres -ciudad a la que había viajado por trabajo- mientras Harbour hacía estas compras a través de la cuenta conjunta.

En la canción, Allen compara a Harbour con los usuarios de 4chan, un foro frecuentado por jóvenes de extrema derecha, entre ellos incels. Lo llama “cobarde” por haberle sido infiel y ocultarlo, y concluye que ni siquiera es tan “mono” como para permitirse esas libertades.

La gira de ‘West End Girl’ está siendo un éxito de asistencia, aunque la crítica no termina de rendirse a la propuesta. The Guardian, por ejemplo, ha calificado el concierto con 2 estrellas y ha cuestionado el arranque del espectáculo, en el que una orquesta interpreta versiones instrumentales de los éxitos previos de Allen para contextualizar el disco.

La artista utiliza así a su propio grupo como telonero, dedicado a repasar su repertorio anterior, y aparece en escena más tarde para interpretar íntegramente y en orden el cancionero de ‘West End Girl’. Otros medios, como The Independent, sí han respaldado la propuesta. Allen presentará ‘West End Girl’ en España este verano dentro de la programación del Bilbao BBK Live.