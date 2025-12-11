Lily Allen, David Byrne, Robbie Williams… a Bilbao BBK Live 2026

Lily Allen ha elegido Bilbao BBK Live para presentar en España por primera vez su gran disco de regreso, ‘West End Girl’, uno de los mejores del año.

El festival bilbaíno ha revelado hoy parte de su cartel, que incluye otros grandes cabezas de cartel como Robbie Williams, que lanzará ‘BRITPOP‘ a principios del año que viene; Alabama Shakes, David Byrne, Interpol, Charlotte de Witte o IDLES. La 20º edición de Bilbao BBK Live se celebrará del 9 al 11 de julio, como siempre, en el monte de Kobetamendi. JENESAISPOP vuelve a ser medio oficial. El cartel no está completo, como está insistiendo el CM de Bilbao BBK Live en Instagram.

Las confirmaciones incluyen otro grande de la electrónica, Richie Hawtin, así como a Belle & Sebastian, la revelación irlandesa CMAT o Paris Paloma, mientras Belén Aguilera, Dani Fernández, La M.O.D.A., Ralphie Choo, Depresión Sonora o Bb trickz son algunos de los nombres nacionales anunciados.

Desde Italia los recomendados Nu Genea, y desde Francia por la vía de Mali Fatoumata Diawara, conforman otros de los nombres desvelados hoy, junto a figuras destacadas del underground español actual como AMORE o Las Petunias, entre otros.

La preventa exclusiva para asistentes de ediciones anteriores ya está disponible y se mantendrá activa hasta el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas. Por otro lado, la venta especial para fans estará abierta desde el lunes 15 de diciembre a las 12 horas hasta el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas. Para acceder, es necesario inscribirse en la lista de espera habilitada en la web del festival. La venta general comenzará el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas.