Robbie Williams retrasa 4 meses la salida de ‘BRITPOP’

Robbie Williams tenía que sacar su nuevo disco ‘BRITPOP’ este 10 de octubre. Sin embargo, aquellos que lo encargaron acaban de recibir el aviso de que el álbum no saldrá hasta el 6 de febrero. Es decir, perderá toda la campaña de Black Friday y la Navideña, al retrasarse nada menos que 4 meses.

El NME especula que Robbie está intentando evitar la segunda semana del álbum de Taylor Swift, que sale el 3 de octubre.

- Publicidad -

El álbum anterior de Taylor fue número 1 en Reino Unido durante 11 semanas, pero hay que recalcar que no fueron consecutivas, sino divididas entre varios meses, dependiendo de reediciones o de la fuerza del lanzamiento semanal. Así que no está tan claro que este sea el motivo del retraso, pues además Robbie es un superventas en UK: cuesta creer que no haya querido sacar su álbum en todo el mes de noviembre por culpa de Taylor Swift. La razón oficial son «problemas de calendario», lo cual bien podría referirse a la fabricación del vinilo o a la agenda del artista.

De momento se han revelado 5 singles de ‘BRITPOP’, algunos extraídos de la edición deluxe, como es el caso de ‘Desire’ junto a Laura Pausini, tema oficial de la FIFA. Entre las demás, predomina el rock y la épica, a excepción de la balada orquestada ‘Pocket Rocket’.

- Publicidad -

1.-Rocket, ft Tony Iommi

2.-Spies

3.-Pretty Face

4.-Bite Your Tongue

5.-Cocky

6.-All My Life

7.-Human, ft Jesse & Joy

8.-Morrissey

9.-You

10.-It’s Okay Until the Drugs Stop Working

11.-Pocket Rocket

—

12.-Selfish Disco

13.-G.E.M.B.

14.-Comment Section

15.-Fucking Amazing

16.-100% Beau

17.-Desire

Una entrevista con Robbie Williams