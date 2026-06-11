The Strokes retrasan su disco un mes

The Strokes han retrasado el lanzamiento de su disco ‘Reality Awaits‘, que iba a salir en dos semanas, el 26 de junio, y se ha programado ahora para el 24 de julio. Ahora saldrá el mismo día que, por ejemplo, el nuevo disco de Charli xcx, o los nuevos de Shania Twain o Tyla.

En el mismo anuncio, los neoyorquinos han confirmado un gran concierto en casa el 2 de octubre en Flushing Meadows Corona Park, con un cartelazo que incluye a Beach House, TV on the Radio y Fcukers como artistas invitados. Las entradas tendrán preventa desde el 17 de junio y venta general el 18, con descuento para residentes de Queens durante el periodo inicial de venta, para quien nos lea desde Nueva York.

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En España, os recordamos que la banda de Julian Casablancas actuará el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi dentro de su gira internacional de presentación del disco, manteniendo así su única fecha confirmada en el país dentro de este nuevo tramo de conciertos.

